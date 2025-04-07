«Это имеет непосредственное отношение к жизни каждого»: почему мир сошел с ума от рекорда Овечкина? Отвечает философ

Йоэль Регев

Кандидат философских наук, доцент Европейского университета, автор телеграм-канала «Атака крысы»:

Тему рекорда легко критиковать: здесь как будто достигает своего апогея характерная для нашего времени тяга к достижению, к обновлению во что бы то ни стало, к тому, чтобы постоянно переживать невозможное, которое вот прямо в наших руках становится возможным.

[При этом] понятно, что эта невозможность очень быстро устаревает — и мы вынуждены постоянно гнаться за новым невозможным. Не думаю, что такая погоня делает нас счастливыми: мы живем в постоянном страхе, что наше новое устарело, все время сравниваем себя с другими и их новым, и наше общество становится обществом живущих в постоянном страхе невротиков.

С другой стороны, в привлекательности рекорда есть и другой аспект. Он очень хорошо выражен в замечательном фильме Александра Коберидзе «Что мы видим, когда мы смотрим на небо». Этот фильм снят в 2019 году, и тем не менее там во время чемпионата мира по футболу сборная Аргентины и Лео Месси становятся чемпионами мира (то есть за три года до того, как это реально произошло, когда ни у кого не было уверенности, что это вообще когда бы то ни было осуществится). И когда это происходит, голос за кадром, сопровождающий весь фильм, говорит: «Произошло то, что должно было произойти». И это служит фоном для того, чтобы и другие события в фильме, жизнь героев, также сложилась — вопреки обстоятельствам — так, как и должно было бы сложиться, правильно.