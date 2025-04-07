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Александр Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ! Прошлый рекорд держался 31 год

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забил 895 шайб! Ранее рекорд принадлежал канадской легенде Уэйну Гретцки, который был лучшим снайпером с 1994 года.

orlandin / Shutterstock

Хоккеист Александр Овечкин обогнал «вечного» рекордсмена Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером регулярных матчей НХЛ. Заветную шайбу спортсмен забил в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист посвятил рекордную шайбу своей семье.

«Суперзвезда "Вашингтон Кэпиталз", уникальное сочетание невероятного мастерства, необычайной последовательности и несдержанной радости, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру», — отметили в издании New York Times.

А обладатель прошлого рекорда Уэйн Гретцки обещал купить Овечкину машину, если тот достигнет рубежа в 900 заброшенных шайб.

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