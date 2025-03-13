Льюис Хэмилтон, Янник Синнер, Александра Бойкова: самые стильные атлеты, которые раздают спорт- и фэшн-слэй

10 причин не только заняться спортом, но и собрать, наконец, гениальную весеннюю капсулу. Стритвирим как любовь Супербоула (и краш Тейлор Свифт) Трэвис Келси, не стесняемся сиять тысячами страз оммажем на мультичемпионку по гимнастике Симону Байлз, фристайлим совершенство, вдохновившись Эйлинг Гу!
Льюис Хэмилтон
He's an icon, he's a legend! Семикратный чемпион «Формулы-1» (столько же титулов только у Михаэля Шумахера!) раздает стиль при каждом своем появлении в паддоке: от old money до спорткорного стритвира (иногда кринж, но глаз не оторвать!), и обратно на скорости 350 км/ч. А еще разрабатывает капсулы для Dior, мелькает на страницах Vogue и сопредседательствует на Met Gala 2025. И фан-факт: поет в дуэте с Агилерой (ищите его под псевдонимом XNDA в треке Pipe).
Эйлин Гу
Двукратная чемпионка мира, единственная двукратная олимпийская чемпионка в истории женского фристайла (в феноменальные 18 лет) и трижды медалистка X Games. А еще студентка школы бизнеса Стэнфордского университета, модель агентства IMG Models и звезда не только хафпайпа, слоупстайла и биг-эйр, но и Louis Vuitton и Tiffany & Co. Где-то плачет и любуется наш внутренний достигатор.
Янник Синнер
Самый многообещающий итальянский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разрядке поставил на кон этикет и нарушил «белый» дресс-код Уимблдона спортивной сумкой Gucci (тот момент, когда характер бренда и героя идеально мэтчатся!). Затем фэшн-грешник подтвердил коллаборацию на открытом чемпионате США и Nitto ATP Finals, а свой статус ультрамодной звезды — местом во front row c Анной Винтур.
Сон Хын Мин
Нападающий и капитан «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи — звезда масштаба BTS и Blackpink (если не большего). А по словам фэшн-инсайдеров — самый стильный среди действующих футболистов (excusez-nous, Мбаппе), на котором идеально смотрится и жакет-чебурашка, и комфортик белая рубашка + джинсы, и вечноактуальный черный. Так что логика Сalvin Klein и Burberry при выборе амбассадора транспарентна.
Ян Шуюй
Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 по баскетболу 3x3 покорила фандом своей игрой, а Китай в широком масштабе — блогом в Weibo (эквивалент X, где у Ян более 3 млн подписчиков!). В 2023-м она завоевала золотую медаль на чемпионате Азии, и в том же году тяжелый форвард была выбрана послом тяжелого фэшн — Prada (и, кстати, недолго вела аккаунт бренда в китайской соцсети Xiaohongshu).
Трэвис Келси
Трижды обладатель Супербоула, тайт-энд команды Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс» и друг сердца Тейлор Свифт — стал иконой еще до громкого романа (хотя именно рубашка из шарфов Yves Saint Laurent свела с ума всех свифтиков!). Креативил для Nike бутсы, аранжировал принты Louis Vuitton на спорт-шик и вместе с Чифс создал под своим брендом Tru Kolors коллекцию в стиле 90-х.
Ша’Карри Ричардсон
Двукратная чемпионка мира по бегу на короткие дистанции (60, 100, 200 метров) — спорт + фэшн диво и дива. Супердлинные ногти и ярко-синие волосы в спринт? Это Ша’Карри. Модный мир она покоряет так же пассионарно, как любимую стометровку — дефилирует на Met Gala, а недавно стала со-дизайнером Nike и лицом пейринга Nike x Jacquemus.
Никита Задоров
Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» регулярно попадает в рейтинги самых модных хоккеистов по версии медиа-изданий и экспертов. Никите даже салютовал Элджен Хэмилтон (стилист английской Премьер-лиги). Что забавно, американские болельщики не так благосклонны и не всегда понимают мокасины на босу ногу и плотно сидящие костюмы, а Задоров парирует, мол, это европейский вкус
которого у кого-то нет. Туше!
Симона Байлз
Совершенно справедливо носит звание (и кулон) GOAT — Greatest Of All Times. Невероятное реноме: семь олимпийских чемпионств по спортивной гимнастике, 23 раза чемпионка мира и шестикратная — в абсолютном первенстве. Олимпийские игры в Париже-2024 Симона провела в золоте — в командном и личном зачетах, опорном прыжке, но запомнилась даже не этим, а сменой нарядов под каждое выступление. Авторство GK Elite, тысячи кристаллов Swarovski и миллион лайков!
Александра Бойкова
Чемпионка Европы, бронзовая медалистка чемпионата мира, двукратная чемпионка России в парном фигурном катании (партнер — Дмитрий Козловский), бывшая ученица великой Тамары Москвиной ныне тренируется под руководством Этери Тутберидзе. И если прокаты нового сезона пока вызывают больше вопросов (Бойкова и Козловский заняли третье место в Финале Гран-при России в Красноярске), то стиль Саши как на льду, так и в жизни — 10 из 10. Черно-белый латексный комбинезон с жеребьевки-2021 и образ Евы в золотом и небесно-лазурном с пресловутого ГП — абсолютная любовь.
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