Льюис Хэмилтон, Янник Синнер, Александра Бойкова: самые стильные атлеты, которые раздают спорт- и фэшн-слэй

He's an icon, he's a legend! Семикратный чемпион «Формулы-1» (столько же титулов только у Михаэля Шумахера!) раздает стиль при каждом своем появлении в паддоке: от old money до спорткорного стритвира (иногда кринж, но глаз не оторвать!), и обратно на скорости 350 км/ч. А еще разрабатывает капсулы для Dior, мелькает на страницах Vogue и сопредседательствует на Met Gala 2025. И фан-факт: поет в дуэте с Агилерой (ищите его под псевдонимом XNDA в треке Pipe).