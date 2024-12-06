7 открытых подогреваемых бассейнов в Петербурге и Ленобласти

Хюгге Пар

Открытый подогреваемый бассейн, финская сауна, джакузи, массажные кабинеты: все есть в спа-комплексе при четырехзвездочном отеле в черте города. Доступен только для проживающих, но можно арендовать пространство под мальчишник или девичник до 8 человек.

Выборгское шоссе, 156, к.5

Стоимость: бесплатно для проживающих, стоимость номера за сутки — от 3420 ₽.