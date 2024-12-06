7 открытых подогреваемых бассейнов в Петербурге и Ленобласти

Достаем свои лучшие купальники (да, зимой!) и идем прокачивать все группы мышц. Собака.ru составила подборку открытых бассейнов Петербурга и окрестностей, где можно плавать даже в мороз. Сестрорецкие грязи, кедровая бочка — и больше никаких дедлайнов. Только вайб, полный чилл!
Открытый бассейн в спа-комплексе Ohtakai
Охта Парк
В модном всесезонном курорте есть несколько открытых бассейнов. У горнолыжных склонов предусмотрен один и панорамная финская сауна. В другой части «Охта Парка», в спа-комплексе Ohtakai работает три подогреваемых: 15-метровый уличный для спортивного плавания и два выплывных — один с панорамным видом на лес, другой наполнен минеральной водой. В термальной зоне — сауны, хаммамы, кедровая парная и снежная комната.
ул. Людмилы Кедриной, 1А и стр. 14
Стоимость: взрослый — 1300 — 1400₽, детский — 700 — 800₽; в спа-комплекс Ohtakai для взрослых — 7000 — 8000₽.
Терийоки
Единственный открытый круглогодичный бассейн с соленой водой в Петербурге. Температура воды в нем всегда — +27…+29 градусов. Не проживая в отеле «Терийоки», можно посетить спа-комплекс по предварительной записи в промежутки с 12.00 до 15.00, с 15.00 до 18.00 и с 18.00 до 21.00. В стоимость входит хамам и финская парная, за дополнительную плату — фитопаросауна из кедра. Для гостей отеля бассейн доступен ежедневно с 9:00 до 23:00. По пятницам и выходным проводят занятия по дайвингу.
Гаванная ул., 1
Стоимость: взрослый — 2000 — 2500 ₽, детский — 1000 ₽; для проживающих: взрослый — 600 ₽, детский — 300 ₽.
Открытый бассейн в загородном клубе «Скандинавия»
Загородный клуб «Скандинавия»
Планы на уикенд: отдых в пятизвездочном отеле с вайбом дореволюционной загородной жизни. Программа максимум: плавание в открытом бассейне, обертывания сестрорецкими грязями, массаж, турецкая и финская парные, русская баня, парение с ледяной крошкой. Посетить спа-комплекс могут только проживающие — бассейн включен в стоимость.
Парковая ул., 16
Стоимость: вход свободный для проживающих, стоимость номера — от 10 900 ₽.
Raivola
В семейном загородном отеле работает открытый подогреваемый 24-метровый бассейн. Температура воды всегда составляет 30 градусов. За дополнительную плату можно посетить сауну, кедровую бочку, массаж и иппотренажер.
Песочная ул., 1
Стоимость: взрослый — 1000 — 1500 ₽, детский от 5 до 14 лет — 500 ₽, до 5 лет — бесплатно.
Хюгге Пар
Открытый подогреваемый бассейн, финская сауна, джакузи, массажные кабинеты: все есть в спа-комплексе при четырехзвездочном отеле в черте города. Доступен только для проживающих, но можно арендовать пространство под мальчишник или девичник до 8 человек.
Выборгское шоссе, 156, к.5
Стоимость: бесплатно для проживающих, стоимость номера за сутки — от 3420 ₽.
Открытый плавательный бассейн спортивной школы №2
При спортивной школе в районе Охты работает круглогодичный открытый бассейн с подогревом: есть сеансы свободного плавания. Посещение возможно при наличии справки об отсутствии противопоказаний — ее можно взять у терапевта.
Большая Пороховская ул., 38к2
Стоимость: разовое посещение 650 ₽, стоимость месячного абонемента (четыре занятия) — 1900 ₽, 2100 ₽— по выходным.
Круглые бани
Конструктивистское здание возвели по проекту архитектора Александра Никольского в 1927–1930 годах. Согласно концепции, на крыше хотели сделать солярий, а внутренний дворик — накрыть стеклянным куполом. В процессе строительства от этих решений отказались. Сегодня банный комплекс с небольшим открытым круглогодичным бассейном достаточно популярен у горожан. Есть турецкая и русская бани, финская сауна.
ул. Карбышева, 29а
Стоимость: люкс — 800 — 1000 ₽ за одного взрослого, за ребенка с 7 до 12 лет — 400 — 500 ₽.
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