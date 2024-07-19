10 крутых диджитал-каналов про спорт: с прямыми трансляциями, глубокой аналитикой и мемами

Авторский блог хоккейного журналиста Дмитрия Ерыкалова, который делится честным и откровенным мнением об играх, спортсменах, драфтах и трансферах. И, кстати, он один из немногих экспертов, способных просто объяснить, все тонкости спортивного мира: от «черной метки» до трактовки хитромудрых условий регламента. А его беседы с героями стоят отдельного поклона от фандома: интервью с Рене Фазелем (бывший президент ИИХФ) — абсолютный маст-рид!

Если «Ту-ду-ду-ду...Макс Ферстаппен!» для вас — не пустой звук, модные выходы Льюиса Хэмилтона — в сердечке, а на Ferrari вы то молитесь, то ругаетесь, то клянетесь со следующего уикенда перестать надеяться, то вам сюда! Роман Кузнецов (автор, комментатор и просто классный увлеченный автоспортом человек) и Ко смотрят вместе каждый Гран-при, считают секунды пит-стопов, анализируют мастерство пилотов и стратегии команд и любуются скоростью самых быстрых машин в мире! А еще (действительно смешно!) шутят и продуцируют мемы в тему.

Специальный корреспондент «Матч ТВ» Влад Жуков открывает (и придерживает для всех нас) дверь в мир фигурного катания. Тут и разбор полетов: тулупов, флипов и акселей, и свежеиспеченные интервью, и новостные апдейты (с сезона 2026/2027 разрешено до 6 прыжков в одиночном катании в произвольной программе), и серьезные дискуссии об этической стороне спорта. А лонгриды, которые стоит почитать каждому, кто хочет разбираться в фигурке, Влад пишет здесь.

Живете спокойно, а хочется новостей в стиле слэм-данк? Подписывайтесь! Раньше Артем Комаров работал на спортивных сайтах, в баскет-клубах, телепередаче «Вид сверху» и Единой лиге ВТБ, а потом взял и запустил свой собственный канал, где с журналисткой оперативностью делится всем, что касается «внутренней кухни», игр и спортсменов. Вместо сплетен — факт-чек, а вместо алармизмов — разбор с парой-тройкой неожиданных инсайдов.

Если после «Претендентов» вы записались на корт, посмотрели Уимблдон и купили полностью белую спортивную форму, значит, теннис вас точно влюбил. Тогда добро пожаловать к Елизавете Костик, теоретику и суперпрактику («Золотая ракетка» — 2022!). Она собирает крутые дайджесты теннисных событий, делает интервью со звездами и переводит с душно-профессионального на задорный любительский весь фан из мира ATP и WTA (кроме ругательств Медведева, ведь, со всей любовью, — это непереводимые идиоматические выражения).