10 крутых диджитал-каналов про спорт: с прямыми трансляциями, глубокой аналитикой и мемами

Болельщики всех видов спорта, объединяйтесь — тут смотрят (и шутят про) футбол, теннис, единоборства, баскетбол, шахматы и даже Формулу-1!
Ерыкаловщина
Авторский блог хоккейного журналиста Дмитрия Ерыкалова, который делится честным и откровенным мнением об играх, спортсменах, драфтах и трансферах. И, кстати, он один из немногих экспертов, способных просто объяснить, все тонкости спортивного мира: от «черной метки» до трактовки хитромудрых условий регламента. А его беседы с героями стоят отдельного поклона от фандома: интервью с Рене Фазелем (бывший президент ИИХФ) — абсолютный маст-рид!
Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт
Если «Ту-ду-ду-ду...Макс Ферстаппен!» для вас — не пустой звук, модные выходы Льюиса Хэмилтона — в сердечке, а на Ferrari вы то молитесь, то ругаетесь, то клянетесь со следующего уикенда перестать надеяться, то вам сюда! Роман Кузнецов (автор, комментатор и просто классный увлеченный автоспортом человек) и Ко смотрят вместе каждый Гран-при, считают секунды пит-стопов, анализируют мастерство пилотов и стратегии команд и любуются скоростью самых быстрых машин в мире! А еще (действительно смешно!) шутят и продуцируют мемы в тему.
Лапидарность
Специальный корреспондент «Матч ТВ» Влад Жуков открывает (и придерживает для всех нас) дверь в мир фигурного катания. Тут и разбор полетов: тулупов, флипов и акселей, и свежеиспеченные интервью, и новостные апдейты (с сезона 2026/2027 разрешено до 6 прыжков в одиночном катании в произвольной программе), и серьезные дискуссии об этической стороне спорта. А лонгриды, которые стоит почитать каждому, кто хочет разбираться в фигурке, Влад пишет здесь.
«Перехват». Канал о баскетболе
Живете спокойно, а хочется новостей в стиле слэм-данк? Подписывайтесь! Раньше Артем Комаров работал на спортивных сайтах, в баскет-клубах, телепередаче «Вид сверху» и Единой лиге ВТБ, а потом взял и запустил свой собственный канал, где с журналисткой оперативностью делится всем, что касается «внутренней кухни», игр и спортсменов. Вместо сплетен — факт-чек, а вместо алармизмов — разбор с парой-тройкой неожиданных инсайдов.
Теннисология
Если после «Претендентов» вы записались на корт, посмотрели Уимблдон и купили полностью белую спортивную форму, значит, теннис вас точно влюбил. Тогда добро пожаловать к Елизавете Костик, теоретику и суперпрактику («Золотая ракетка» — 2022!). Она собирает крутые дайджесты теннисных событий, делает интервью со звездами и переводит с душно-профессионального на задорный любительский весь фан из мира ATP и WTA (кроме ругательств Медведева, ведь, со всей любовью, — это непереводимые идиоматические выражения).
Картавый Футбол объединяет!
Если вы разбираетесь в европейском футболе примерно как Тед Лассо, то вам все равно понравится: здесь не агрессивно, но задорно и увлекательно! Потому что комментатор Никита Ковальчук отрабатывает с отдачей Ламина Ямаля на Евро! Тут и совместные просмотры матчей с подписчиками (толковые и остроумные комментарии включены!), и разборы перестановок на рынке футболистов, и твич, и стримы с блогерами и фандомами клубов. Короче говоря, крутая футбольная тусовка!
Алё, рэф!
Для всех, кто выше фраз «Судью на мыло», активно работает канал с принципиальной позицией: грамотная аналитика и никаких истерик. Сам автор — бывший рефери, помогает разобраться в нюансах работы арбитра и доказывает, не повышая голос, а приводя аргументы, почему самыми беспристрастными участниками матчей принимаются решения, вызывающие страстное возмущение трибун. И еще — вы в курсе, что судьи тоже тренируются? Мы вот теперь знаем и рекомендуем посмотреть, какие тренировки устраивает Милорад Мажич (глава департамента судейства РФС).
ММА и смешные единоборства
Спортивный обозреватель Вадим Тихомиров объясняет, кто и как дерется ( в профессиональном поле, а иногда и в личной жизни — но тут напоминаем о презумпции невиновности) и делится историческими фан-фактами. К примеру, о пощечинах чуть меньше, чем в три миллиона рублей! Так что за качественными профайлами бойцов и, в целом, погружением в тему кликать сюда.
ChessMaster
А что? Шахматы тоже спорт. Для чесс-гиков и тех, кто только начал разбираться в игре, основатель канала и мастер FIDE Максим Омариев записывает экспертные стримы, изучает текущие тенденции на чемпионатах и проводит обзоры великих шахматных партий (в том числе легендарную стратегию Рона на первом курсе Хогвартса). И, кстати, в свое время он здорово разобрал по
полочкам клеточкам шахматный контекст сериала «Ход королевы» — видео сохранено на платформе.
КиберМетаГейминг | Индустрия
Кто пока ну совсем не понимает, что такое киберспорт и почему он так популярен — читайте и просвещайтесь. Сообщество не ламповое и говорящее на своем упрощенном языке тех, кто «шарит», а экспертное. Тут буквально рассортированы, классифицированы и структурированы все нужные сведения о киберспорт-бизнесе (инвестициях, рекламе, сделках, партнерствах, ивентах) — становится понятно, почему сильным мира сего вкладываться в эту сферу интересно не пальцами по клавиатуре, а звонкой монетой.
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