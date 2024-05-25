«Зенит» выиграл чемпионат России

В 30-м туре шансы на золото были у трёх команд: «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:1. Первым был гол «Ростова», забил Роналду на 54 минуте. На 65 судья назначил пенальти за игру рукой, и Мантуан сравнял счёт. Победу сине-бело-голубым принёс Артур на 85 минут, он вышел на замену за 10 минут до гола.

Параллельно проходил матч «Динамо» и «Краснодара» играли между собой. Чтобы стать чемпионом, «Динамо» нужно было не проиграть «Краснодару», но игра закончилась в пользу «Краснодара» со счётом 1:0.

По итогу 30 матчей «Зенит» набрал 57 очков. Для команды из Петербурга это десятое чемпионство. В решающем матче в стартовом составе сине-бело-голубых были нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра, а также полузащитники Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан. Вместе с ними на поле вышли защитники Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино и Нуралы Алип, а защищал ворота Денис Адамов.