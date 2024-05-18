Первый контракт Месси, подписанный на салфетке, продали на аукционе

Имя победителя торгов Bonhams не разглашается. Принципиальное соглашение о подписании контракта с Месси было написано на салфетке почти 25 лет назад в теннисном клубе Барселоны. Этот контракт должен был заверить отца футболиста, Хорхе, в том, что сделка состоится. Отец пригрозил, что заберет сына обратно в Аргентину, так как переговоры с «Барселоной» зашли в тупик. Вскоре после этого семье поступил официальный и подробный договор с клубом

Месси играл за молодежную «Барселону» с 2000 по 2003 год, затем перешел в основную команду, в которой выступал почти 20 лет. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 672 гола.

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