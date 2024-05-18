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Спорт

Первый контракт Месси, подписанный на салфетке, продали на аукционе

За него заплатили 965 тысяч долларов.  На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, еще одного агента Хосепа Марии Мингеллы и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексача.

Print Screen Reuters/YouTube

Имя победителя торгов Bonhams не разглашается. Принципиальное соглашение о подписании контракта с Месси было написано на салфетке почти 25 лет назад в теннисном клубе Барселоны. Этот контракт должен был заверить отца футболиста, Хорхе, в том, что сделка состоится. Отец пригрозил, что заберет сына обратно в Аргентину, так как переговоры с «Барселоной» зашли в тупик. Вскоре после этого семье поступил официальный и подробный договор с клубом

Месси играл за молодежную «Барселону» с 2000 по 2003 год, затем перешел в основную команду, в которой выступал почти 20 лет. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 672 гола.

Ранее мы рассказывали о том, что на аукцион выставили часы самого богатого пассажира «Титаника». Часы принадлежали бизнес-магнату Джону Джейкобу Астору IV.

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