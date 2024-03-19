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Спорт

«Каток у Флагштока» готовится принять миллионного посетителя

Пока погода позволяет, самый большой каток в городе продолжает работать и ждет (с подарками!) юбилейного гостя.

К 19 марта 2024 года «Каток у Флагштока» посетили 977 520 человек (посетители этого и прошлых сезонов, включая бесплатные социальные катания). Миллионный посетитель катка уже близок — им может стать любой из гостей, кто придет на «Каток у Флагштока» в ближайшее время.

Юбилейный посетитель получит памятные коньки с гравировкой и именной безлимитный абонемент на «Каток у Флагштока» для себя и всей семьи (до 6 человек), который будет действовать до конца настоящего сезона и весь следующий зимний сезон. Распространяется подарок и на лето 2024 года: миллионный посетитель получит право приходить на любой концерт на территории общественного пространства «Флагшток» — один или со спутником.

Подсчет результатов проводится по проходам через турникеты. Так система позволит избежать ситуации, если кто-то купит юбилейный билет на каток, но не придет на сеанс.

Самый большой в городе каток открыт на территории общественного пространства «Флагшток» на Крестовском острове, прямо на берегу Финского залива — у станции метро «Зенит» и стадиона «Газпром Арена». Комфортная вместимость ледовой площадки — 1100 человек. В планах на ближайшие несколько лет расширение площади катка до 28 000 кв. метров — «Каток у Флагштока» станет самым большим в мире.

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