«Каток у Флагштока» готовится принять миллионного посетителя

К 19 марта 2024 года «Каток у Флагштока» посетили 977 520 человек (посетители этого и прошлых сезонов, включая бесплатные социальные катания). Миллионный посетитель катка уже близок — им может стать любой из гостей, кто придет на «Каток у Флагштока» в ближайшее время.

Юбилейный посетитель получит памятные коньки с гравировкой и именной безлимитный абонемент на «Каток у Флагштока» для себя и всей семьи (до 6 человек), который будет действовать до конца настоящего сезона и весь следующий зимний сезон. Распространяется подарок и на лето 2024 года: миллионный посетитель получит право приходить на любой концерт на территории общественного пространства «Флагшток» — один или со спутником.

Подсчет результатов проводится по проходам через турникеты. Так система позволит избежать ситуации, если кто-то купит юбилейный билет на каток, но не придет на сеанс.