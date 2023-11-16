Лучшие открытые бассейны Петербурга, которые работают даже зимой

Загородный клуб «Скандинавия»

Парковая улица, 16

Шик и блеск дореволюционного загородного отдыха на первой линии Финского залива в Сестрорецке: всесезонный подогреваемый бассейн, баня, страчателла с собственной фермы. Закрепить результат рекомендуем обертыванием сестрорецкими лечебными грязями, массаж для лица и тела с горячими раковинами Афродиты, парением (турецкая, финская, русская и баня по-черному с классическим, медово-солевым или криопарением!).

Стоимость: плавать в бассейне могут только проживающие — включен в бронь.