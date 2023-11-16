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Лучшие открытые бассейны Петербурга, которые работают даже зимой

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В городе выпал первый снег, но это не повод отказывать себе в медитативном отдыхе у воды. «Собака.ru» выбрала семь открытых бассейнов Петербурга, где приятно плавать даже в лютый мороз. Обертывания сестрорецкими лечебными грязями, парение и травяной чай — тотальный релакс!

Архив спа-комплекса Ohtakai

Ohtakai

Людмилы Кедриной, стр. 14

Новый спа-комплекс в «Охта Парке».Три открытых подогреваемых бассейна в окружении сосен на заснеженном берегу реки — залог медитативного отдыха. Снимаем накопившуюся усталость в термальной зоне, японской детокс-капсуле или массажем и устраиваем тотальную ментальную перезагрузку на йога-классах. 

Стоимость: 6500 рублей.

Загородный клуб «Скандинавия»

Парковая улица, 16

Шик и блеск дореволюционного загородного отдыха на первой линии Финского залива в Сестрорецке: всесезонный подогреваемый бассейн, баня, страчателла с собственной фермы. Закрепить результат рекомендуем обертыванием сестрорецкими лечебными грязями, массаж для лица и тела с горячими раковинами Афродиты, парением (турецкая, финская, русская и баня по-черному с классическим, медово-солевым или криопарением!).

Стоимость: плавать в бассейне могут только проживающие — включен в бронь. 

Предоставлено пресс-службой банного пространства «Камыши»

Камыши

Энколово, Хуторская, 3а 

Эстетичное банное пространство, где можно снять следы усталости после тяжелых рабочих дней: ароматный пар, мойка тела вениками и парение с покрытой холодными ветками головой. Есть два небольших теплых бассейна разной глубины на улице по типу ванн. После процедур устройтесь в лежаках с видом на заснеженные деревья и утолите голод в кафе. В меню представлены как легкие закуски вроде зеленого салата, так и горячие супы и блюда по сытнее — бефстроганов и суп из белых грибов с трюфельным маслом. Никакого алкоголя на территории — травяные чаи, смузи, фреш и морс. В общем, полный детокс! 

Стоимость: от 3600 рублей за 3 часа.

Терийоки

Гаванная улица, 1

В спа-комплексе в Зеленогорске бассейны наполнены теплой соленой водой и соединены друг с другом водной галереей. По ней можно перемещаться из закрытого бассейна в 23-метровый открытый, и обратно. Хамам с эвкалиптовыми вениками, финская парная или фитосауна поможет закрепить эффект релаксации. 

Cтоимость: с понедельника по четверг — 2000 рублей, в праздничные и выходные дни — 2500. Для детей — 1000 в любой день. Для проживающих в отеле — от 300 до 600. Есть безлимитные абонементы сроком от трех месяцев до года.

Предоставлено пресс-службой «Охта Парка»

Охта Парк

Людмилы Кедриной, 1А

Любимый петербуржцами «Охта Парк» (всего в десяти километрах к северу от Петербурга!) 30 лет назад начинался с «дикой» горнолыжки, а превратился в модный всесезонный курорт на территории почти 100 гектаров. В отличие от спа-комплекса, недавно открывшегося на территории, о котором мы писали выше, этот теплый открытый бассейн больше подходит для семейного отдыха. Панорамная финская сауна с видом на горнолыжные склоны и сосновый лес и травяной чай — что может быть лучше после рабочей недели.

Стоимость: 1800 рублей, для детей — 1000. 

Круглые бани

Карбышева, 29а 

Общественные бани в районе Лесной — памятник конструктивизма, проект советского архитектора Александра Никольского. Небольшой открытый бассейн с подогревом во внутреннем дворе, турецкая и русская баня, финская сауна — дешево и сердито.

Стоимость: от 800 рублей.

Открытый плавательный бассейн спортивной школы №2

Большая Пороховская, 38к2

В районе Охты недавно отремонтировали круглогодичный открытый бассейн с подогревом: обучают плаванию детей и взрослых, есть сеансы свободного плавания. Посещение возможно при отсутствии противопоказаний и наличии справки от терапевта. Уточнить подробности можно в группе

Стоимость: от 500 рублей.

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