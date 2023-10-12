Олимпийский (открытый!) бассейн «Чайка» празднует 66-й день рождения — с мастер-классами и спортивными активностями

Бассейн «Чайка» был построен в 1957 году по проекту архитектора Бориса Топаза и конструктора Юрия Дыховичного к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Первоначальный проект тяготел к классицизму, гармонировал с наземным вестибюлем станции метро «Парк культуры» и близлежащими Провиантскими складами. Бассейн стал одним из главных спортивных объектов фестиваля, пользовался популярностью у любителей плавания и служил местом тренировок профессионалов. Здесь готовилась к соревнованиям сборная СССР по водным видам спорта, начинали карьеру Владимир Васин, Елена Вайцеховская и Владимир Буре.

К Летним Олимпийским играм 1980 года в Москве архитекторы Дмитрий Солопов и Михаил Казарновский разработали проект реконструкции бассейна в традициях ранней хрущевской архитектуры: здание утратило все классические элементы и было надстроено полностью прозрачным объёмом крытого теннисного корта с гнутыми деревянными перекрытиями, символизирующими волну.

Именно здесь начинали свою спортивную карьеру многие олимпийские чемпионы. В 90-е годы комплекс стал доступен для всех любителей плавания и других водных видов спорта. Сегодня бассейн «Чайка» является одним из самых популярных мест для оздоровления в Москве. Несмотря на то, что бассейн находится под открытом небом, здесь не бывает холодно: температура воды круглый год стабильно +28 градусов. Здесь проводятся групповые и индивидуальные занятия, а также тренировки по водному поло, синхронному плаванию и аквааэробике, дайвингу и фридайвингу.

В честь своего 66-летия «Чайка» запускает «счастливые часы» — 13 и 14 октября с 15:00 до 18:00 для всех желающих здесь будут проводиться мастер-классы по правильной технике дыхания во время плавания, самомассажу, бадминтону, а также различные спортивные мероприятия.

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