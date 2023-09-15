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Пробежаться по Садовому кольцу, Тверской улице и под стенами Кремля: в столице пройдет юбилейный Московский марафон

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В Москве 17 сентября в 10 раз для спортсменов представят две дистанции: на 42,2 километра или 10 километров. А также пройдет корпоративная эстафета. В этом году количество корпоративных команд, которые выйдут на старт забега, бьет рекорды — их будет более 110.

Пресс-служба Московского марафона

Стартовый выстрел для всех бегунов прозвучит одновременно в 9:00. Участники марафонской дистанции и эстафеты начинают забег у Малой спортивной арены, а спортсмены, которые выбрали дистанцию в 10 км — на улице Лужники у аллеи Славы. Участники пробегут по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и под стенами Кремля. Финиш состоится на Фестивальной площади.

«Также накануне марафона, 16 сентября, пройдет Детский забег: атлеты младше 9 лет попробуют свои силы на дистанции 400 метров, а участники от 10 до 13 лет — на дистанции 800 метров. Медали в Детском забеге достанутся каждому финишировавшему участнику, а для первых трех мальчиков и девочек в возрастных группах 10-11 и 12-13 лет проведут торжественную церемонию награждения с вручением кубков и подарков», — рассказали организаторы марафона для «Собака.ru».

Стать участником забега на 10 км уже нельзя — регистрация на эту дистанцию закрыли досрочно, а вот зарегистрироваться на 42,2 км еще можно. Дополнительную регистрацию откроют в дни выдачи стартовых пакетов — 15 сентября и 16 сентября – на территории Олимпийского комплекса «Лужники». 

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