Россиянин совершил кругосветную пробежку

Путешественник рассказал, что пробежал по шести континентам и 18 странам. Он преодолел расстояние в 40 075 километров. «Изначально я просто хотел пробежать через Японию, посмотреть — я там никогда не был. Но не хотел просто прилететь на неделю-две и, образно выражаясь, купить пару сувениров. Это была моя тестовая страна, я подумал, что если у меня получится пробежать через Японию, то я смогу бежать и дальше, и полетел в Австралию», — рассказывал Руслан Шакин.

Руслан Шакин родился в Удмуртии и переехал в 28 лет в США. Там он работал в логистической компании, а параллельно занимался фитнесом. Из хобби и родилась его затея. В мае 2018 года он подписался на челлендж «100 дней бега», чтобы приучить себя бегать каждый день, а 16 сентября — в свой день рождения — отправился в кругосветку. Для того, чтобы исполнить задуманное молодой человек даже ушел с работы.

После старта в Японии Дмитрий пробежался по Австралии Новой Зеландии, Чили, Аргентине, ЮАР, США, Ирландии, Великобритании, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландам, Германии, Дании, Швеции и Норвегии. С октября 2021 года по июль 2023-го Шакин бежал через Россию.