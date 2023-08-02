В Петербурге пройдет ежегодный полумарафон «Северная столица»

В этом году собрать свою команду и пробежать эстафету вместе с друзьями смогут все желающие. В каждой команде должно быть по четыре человека, среди которых минимум одна девушка. Соревнования пройдут по основному маршруту полумарафона, а дистанцию 21,1 км поделят на четыре части: каждому участнику предстоит пробежать один отрезок в 5 км или 6,1 км, передавая эстафетную ленту коллегам по команде.

Места на дистанцию 10 км уже закончились, и дополнительной регистрации не будет. Однако у бегунов еще есть шанс присоединиться к забегу на 21,1 км и на эстафету. Зарегистрироваться можно будет 3 и 4 августа онлайн и 4 и 5 августа на Спортивной выставке.

За день до основного забега, 5 августа, в рамках полумарафона «Северная столица» пройдет Детский забег. Соревнования пройдут на территории Малой спортивной арены стадиона «Петровский». На старт выйдут начинающие спортсмены от 0 до 13 лет и преодолеют дистанции 400 м и 800 м в зависимости от возрастной группы.

«В этом году СПБ полумарафон "Северная столица" пройдет в Петербурге в шестой раз. И это действительно особенный старт для нашей команды. Ведь это не просто спортивное мероприятие, а настоящая беговая экскурсия. Для кого-то это возможность посмотреть на Петербург с другого ракурса: насладиться свиданием с любимым городом, полюбоваться величественными набережными и памятниками архитектуры, еще раз удивиться красоте города на Неве. Восхититься им, придумать сотни комплиментов петербургским улицам и влюбиться в город заново. А для кого-то — познакомиться с Северной столицей впервые и обрести "вторую половинку"», — рассказал директор СПБ полумарафона «Северная столица» и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

В 2023 году участники полумарафона «Северная столица» могли при регистрации сделать пожертвование в пользу подопечных фонда «Точка опоры», которая предоставляет адресную помощь спортсменам с инвалидностью и федерациям, когда нет возможности выделить средства из госбюджета на покупку инвентаря, экипировки, оплату выездов на соревнования. Особое внимание фонд уделяет тем видам спорта, которые еще не вошли в государственный реестр и поэтому не имеют госфинансирования. За 12 лет работы Фонд поддержал свыше 30 видов спорта.