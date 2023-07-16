«Зенит» в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России

Матч прошел 15 июля в Казани. В основное время команды не забили голы, 90 минут завершились со счётом 0:0. В серии пенальти «Зениту» помог вратарь Михаил Кержаков, который дважды подряд спас ворота сине-бело-голубых. Решающий мяч реализовал защитник Роберт Ренан.

Для «Зенита» это четвертая победа в турнире подряд и восьмая за всю историю Суперкубка. «Клуб вписывает себя в историю. Одна звездочка, вторая – это все на эмблеме клуба. Мое имя как было написано черно-белыми буквами, так и останется. Самое главное – это результат команды. Это то, ради чего мы трудимся и отдаём всех себя», — сказал главный тренер Сергей Семак.

После победы в Суперкубке «Зенит» стал самым титулованным клубом России. В общей сложности сине-бело-голубые завоевали 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России.

Следующий матч «Зенит» сыграет 22 июля в Нижнем Новгороде в рамках первого тура сезона РПЛ 2023/2024.