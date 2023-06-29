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12 открытых бассейнов Петербурга и Ленобласти

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В Петербурге только в двух водоемах можно плавать. Не спешите откладывать в дальний ящик любимый купальник: «Собака.ru» составила список бассейнов, где можно спастись от жары: с видом на Финский залив, в гольф-клубе и в памятнике конструктивизма.

Архив X-Clinic

X-Clinic

Приморское шоссе, 426

Единственный в Петербурге бассейн в стиле инфинити расположен на восьмом этаже клиники адаптационной медицины. Здесь вода сливается с линией горизонта, и кажется, что плывете в бесконечность. Независимо от погодных условий находиться в нем приятно, ведь вода +27 градусов. Посетить его можно по предварительной записи, даже если не проживаете в X-Clinic.

Стоимость: 4900 рублей за четыре часа.

Ohtakai

улица Людмилы Кедриной, с14

Открытый бассейн в окружении сосен и солнечные ванны на летних террасах с лежаками на берегу лесной реки — залог медитативного отдыха. Снимаем накопившуюся усталость в термальной зоне, японской детокс-капсуле или массажем и устраиваем тотальную ментальную перезагрузку на йога-классах. 

Стоимость: от 4700 рублей за три часа (входит посещение двух бассейнов с пресной водой и одного — с минеральной, банный комплекс). 

Камыши

Энколово, Хуторская, 3а 

Красивое банное пространство, где действительно можно отдохнуть душой и телом: ароматный пар, мойка тела вениками и парение с покрытой холодными ветками головой. Виброакустическая медитация с тибетскими чашами у реки, ханг на лужайке у костра или купание в камерной бассейне — решать вам.

Стоимость: 3300 рублей за 3 часа.

Nataliia K / Shutterstock

Терийоки

Гаванная улица, 1

Отдых на море в экспресс-режиме? Едем в Зеленогорск! Круглогодичный бассейн с подогреваемой соленой водой в загородном клубе и воздушные ванны помогут привести себя в чувство после рабочих дней. Закрепит эффект массаж с маслом лаванды, льняное обертывание или стоунтерапия. 

Стоимость: 2500 рублей — с понедельника по четверг, 3000 рублей — с пятницы по воскресенье.

Горки-гольф

Ленобласть, Ломоносовский район, д. Горки, 6.

Курортный отель с профессиональным полем для гольфа на 18 лунок. Устроить спа-день в теплом бассейне с джакузи и солнечными ваннами — лучше план выходного дня летом не придумать. Поплавать можно, не являясь жителем комплекса.

Стоимость: для гостей, не проживающих на территории курорта, — 3000 рублей.

Старая Мельница

41-й километр Приморского шоссе, 7

Загородный комплекс на побережье Финского залива. Камерная лаундж-зона с шезлонгами и открытым бассейном доступна не только гостям отеля, но и не проживающим. В перерывах между солнечными ваннами можно сыграть в пинг-понг или бадминтон. 

Стоимость: гостевое посещение — 2500 рублей

Архив MillCreek Russia

Millcreek⠀

Всеволожск, улица Клубная, 1

Загородный клуб с отелем, рестораном и гольф-клубом. Едем сюда плавать в двух открытых теплых бассейнах, принимать солнечные ванны на песчаном пляже у озера, а еще осваивать вейкборд, электрофойл и сапы.

Стоимость: от 2000 рублей.

Скандинавия

В Сестрорецке любили отдыхать Чуковский и Блок, Горький и Фокин, ну а мы чем хуже? Едем плавать в открытом бассейне и парится «по-черному». Спа-комплекс доступен пока только для гостей загородного клуба. Не проживающие могут посетить только в дни низкой загрузки за дополнительную плату и при предварительном бронировании.

Стоимость: бесплатно для проживающих.

Охта Парк

Ленобласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово

Комплекс взрослых и детских бассейнов с видом на сосновый лес подойдет для семейного отдыха на всесезонном курорте. Есть финская сауна с панорамным окном, шезлонги, беседки и кафе с открытой террасой. 

Стоимость: взрослый билет — от 1700 до 2300 рублей за 3 часа, детский — от 1000 до 1300 рублей.

tete_escape / Shutterstock

Президент-Отель

Зеленогорск, Приморское шоссе, 572 

Спа-отель в 40 минутах от Петербурга с открытым бассейном, хаммамом и финской сауной. Принять солнечные ванны у воды, не проживая в гостинице, можно ежедневно с 11:00 до 19:00.

Стоимость: 5000 рублей — взрослый билет, 2500 — детский.

Круглые бани

Карбышева, 29а 

Камерный бассейн без излишеств в памятнике конструктивизма архитектора Никольского. Есть русская баня, хамам, финская сауна и кафе.

Стоимость: 800 рублей за час.

Озеро развлечений в Игоре

На всесезонном курорте открыт пляж с шезлонгами, детским и взрослым бассейнами с подогревом возле озера. Есть бунгало, бар, беседки для барбекю, а еще — лодки, катамараны, вейкборд, сапы и мини-гольф. 

Стоимость: от 1200 до 7500 рублей (зависит от зоны пляжа: семейный, с шезлонгами с матрасом или бунгало).

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