12 открытых бассейнов Петербурга и Ленобласти

Ohtakai

улица Людмилы Кедриной, с14

Открытый бассейн в окружении сосен и солнечные ванны на летних террасах с лежаками на берегу лесной реки — залог медитативного отдыха. Снимаем накопившуюся усталость в термальной зоне, японской детокс-капсуле или массажем и устраиваем тотальную ментальную перезагрузку на йога-классах.

Стоимость: от 4700 рублей за три часа (входит посещение двух бассейнов с пресной водой и одного — с минеральной, банный комплекс).