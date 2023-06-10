Марафон «Белые ночи» возвращается! По ночному Петербургу пробегут в 32-й раз

Дмитрий Тарасов

Директор марафона «Белые ночи»:

Марафон «Белые ночи» — один из старейших и знаковых забегов в нашей стране. Мы с уважением относимся к его богатой многолетней истории и традициям и стремимся сохранять их, при этом улучшая и развивая старт, чтобы с каждым годом он становился еще комфортнее для участников, болельщиков и жителей города. А также интереснее — как для бегунов-любителей, так и для профессиональных атлетов. В этом году у нас очень сильный состав элиты: на старт выйдут профессиональные спортсмены не только из России, но и из других стран. Надеемся, что нас ждут новые яркие достижения и рекорды, ведь многие из действующих рекордов держатся уже 30 лет.