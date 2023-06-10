Марафон «Белые ночи» возвращается! По ночному Петербургу пробегут в 32-й раз

Тысячи бегунов выйдут на старт 42,2 или 10 километров уже завтра, 11 июня: в этом году старт основных соревнований состоится в 22:00, а короткого забега на час раньше — в 21:00.
Впервые забег прошел в ночь с 23 на 24 июня 1990 года. Первые четыре года мероприятие соответствовало своему названию и проходило в ночное время. С 1995 года старт перенесли на 19:00, а с 2013 по 2019 годы бегуны отправлялись по маршруту в 09:00. В прошлом году марафон вернулся к своему историческому формату и впервые за долгое время прошел в ночное время, позволив участникам насладиться особенным забегом, полюбоваться на закатное небо и снова влюбиться в Петербург.
Директор марафона «Белые ночи»:
Марафон «Белые ночи» — один из старейших и знаковых забегов в нашей стране. Мы с уважением относимся к его богатой многолетней истории и традициям и стремимся сохранять их, при этом улучшая и развивая старт, чтобы с каждым годом он становился еще комфортнее для участников, болельщиков и жителей города. А также интереснее — как для бегунов-любителей, так и для профессиональных атлетов. В этом году у нас очень сильный состав элиты: на старт выйдут профессиональные спортсмены не только из России, но и из других стран. Надеемся, что нас ждут новые яркие достижения и рекорды, ведь многие из действующих рекордов держатся уже 30 лет.
Марафон станет долгожданным событием для многих любителей бега — места на дистанцию 10 километров уже закончились, однако пробежать марафонскую дистанцию еще возможно. Дополнительная регистрация на 42,2 километра открыта сегодня, 10 июня, онлайн, а также офлайн — вплоть до старта марафона 11 июня — на Спортивной выставке.
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