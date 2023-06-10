18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Марафон «Белые ночи» возвращается! По ночному Петербургу пробегут в 32-й раз

Поделиться:

Тысячи бегунов выйдут на старт 42,2 или 10 километров уже завтра, 11 июня: в этом году старт основных соревнований состоится в 22:00, а короткого забега на час раньше — в 21:00.

Изображение предоставлено организаторами
Изображение предоставлено организаторами

Впервые забег прошел в ночь с 23 на 24 июня 1990 года. Первые четыре года мероприятие соответствовало своему названию и проходило в ночное время. С 1995 года старт перенесли на 19:00, а с 2013 по 2019 годы бегуны отправлялись по маршруту в 09:00. В прошлом году марафон вернулся к своему историческому формату и впервые за долгое время прошел в ночное время, позволив участникам насладиться особенным забегом, полюбоваться на закатное небо и снова влюбиться в Петербург.

Изображение предоставлено организаторами
Дмитрий Тарасов

Директор марафона «Белые ночи»:

Марафон «Белые ночи» — один из старейших и знаковых забегов в нашей стране. Мы с уважением относимся к его богатой многолетней истории и традициям и стремимся сохранять их, при этом улучшая и развивая старт, чтобы с каждым годом он становился еще комфортнее для участников, болельщиков и жителей города. А также интереснее — как для бегунов-любителей, так и для профессиональных атлетов. В этом году у нас очень сильный состав элиты: на старт выйдут профессиональные спортсмены не только из России, но и из других стран. Надеемся, что нас ждут новые яркие достижения и рекорды, ведь многие из действующих рекордов держатся уже 30 лет.

Изображение предоставлено организаторами
Изображение предоставлено организаторами

Марафон станет долгожданным событием для многих любителей бега — места на дистанцию 10 километров уже закончились, однако пробежать марафонскую дистанцию еще возможно. Дополнительная регистрация на 42,2 километра открыта сегодня, 10 июня, онлайн, а также офлайн — вплоть до старта марафона 11 июня — на Спортивной выставке.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: