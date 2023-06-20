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Морской бой, петанк и бадминтон: где и во что играть в Петербурге

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В Петербурге уже неприлично долго хорошая погода. «Собака.ru» составила список мест для игр на свежем воздухе: демонстрируем шпагат в твистере и ностальгируем по школе, убивая противника в морском бою. 

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Петанк

Условный симбиоз керлинга и боулинга. В Россию французскую игру привез спортсмен Евгений Осокин в 2003 году. Он развивал ее в регионах и добился того, чтобы Минспорта признало спортом. Правила несложные: участники кидают металлические шары так, чтобы как можно ближе попасть к деревянному — кошонету. За броски начисляют очки. Тот, кто больше наберет, выиграл. Новички, ловите подробную инструкцию с правилами!

Где:

  • Культурный квартал «Брусницын», Кожевенная, 30. 100 рублей в час + залог 2000 рублей
  • Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2, Липовая аллея. 300 рублей час + залог 1000 рублей. 

Стритбол

Альтернатива регламентированному баскетболу появилась в 1950-х в бедных кварталах США среди афроамериканцев. Людей с темным цветом кожи в то время не пускали на профессиональные баскетбольные тренировки. Тогда они начали играть на улицах. Однажды учитель из Гарлема Холкомб Рукер устроил соревнование по игре в баскетбол на одно кольцо в местном парке. С тех пор стритбол продолжает набирать популярность.

Самую петербургскую стритбольную площадку оформил стрит-арт-артист Алексей Лука на Новой Голландии. Оттенки штукатурки, метлахская плитка, дворы-колодцы, гранитные набережные, паркет коммуналок, кирпичные склады — пока будете разглядывать поле, противник возьмет первенство. Мяч можно взять в аренду за 300 рублей в час, оставив 1000 рублей в залог. 

Где еще:

  • Культурный квартал «Брусницын», Кожевенная, 30. Мяч — 200 рублей в час, 1000 рублей — залог. 
PENpics Studio / Shutterstock

Бадминтон

На первый взгляд кажется, это самая легкая игра, но: шесть километров за матч, скорость волана — 400 км в час, пульс — 200 ударов в минуту — все это удел профи. К счастью, мы с вами всего лишь любители! Надеваем лучшие наряды и идем осваивать популярную при Екатерине II забаву на Новую Голландию, а перерыв коротаем на шезлонгах возле Травяного сада. Стомость проката инвентаря: 100 рублей в час + залог — 1000 рублей.

Где:

  • Культурный квартал «Брусницын», Кожевенная, 30. 100 рублей в час + 1000 рублей — залог. 
  • Московский парк Победы. 150 рублей в час + 500 рублей или паспорт нужно оставить в залог. 
  • Двор Гостинки, Невский проспект, 35. Бесплатно и без залога. 
  • Курорт «Игора». 150 рублей в час.

Мини-гольф

Официально эта игра в современном понимании появилась в 1953 году, когда швейцарский архитектор Поль Бонгини построил первую спецплощадку и запатентовал название. Через пять лет в Германии Альберт Хесс создал первое поле с современным искусственным покрытием, после чего мини-гольф начал набирать популярность. Игра похожа на обычный гольф: нужно загнать мяч в лунку ударами клюшки, пытаясь пройти отведенную дистанцию за минимальное количество ударов. Разница лишь в используемых мячах, клюшках и полях.

Где:

  • Никольские ряды, Садовая, 62. Будние дни — 400 рублей за 30 минут, в выходные — 500. 
  • Курорт «Игора». 500 рублей за час. 

Шахматы

Гордо ставим мат на свежем воздухе, тем более, что на Новой Голландии для этого есть все условия. Для больших матчей — большие шахматы: на набережной Ковша есть уличная доска с ростовыми фигурами. Играть можно бесплатно в часы работы пространства. Для камерных дружеских игр, можно взять в аренду доску обычного размера в Инфоцентре за 150 рублей в час.

Где еще:

  • Двор Гостинки, Невский проспект, 35. Бесплатно и без залога. 
  • Остров фортов, павильон «Нева Тревел». Бесплатно, но залог — 1000 рублей.
  • Набережная реки Охты (есть стол с шахматным полем, но нужны свои фигурки). 
  • Московский парк Победы. 100 рублей в час + 1000 рублей или паспорт — залог. 
Vector A / Shutterstock

Настольный теннис 

Говорят, пинг-понг обязан своим рождением дождливой погоде, которая заставляла переносить матчи большого тенниса в помещения. Сначала играли на полу, а потом стали сдвигать столы. Правила запатентовали только в 1891 году англичане Бакстер и Джаке. Устроить любительский турнир в теплую погоду в Петербурге можно на свежем воздухе бесплатно — во многих дворах установлены столы (найти ближайший к дому можно тут). 

Где еще:

  • Двор Гостинки, Невский проспект, 35. Бесплатно и без залога. 
  • Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2. Инвентарь — 300 рублей в час + залог — 1000 рублей. Со своим — бесплатно. 
  • Культурный квартал «Брусницын», Кожевенная, 30. Инвентарь — 200 рублей в час + 1000 рублей — залог. 
  • Union Bar, Литейный проспект, 55. Бесплатно. 
  • ЦПКиО им. Кирова. Прокат стола для настольного тенниса с инвентарем — 200 рублей в час + залог — 1000 рублей. 
  • Московский парк Победы. 250 рублей в час + 500 рублей или паспорт — залог. 

Морской бой и твистер

Ну что, «Е2 — ранен», «Е3 — убит»? Идем на рукотворный остров ностальгировать по школьным годам и играть в морской бой на свежем воздухе на берегу Ковша рядом с уличными шахматами. Сыграть партию можно бесплатно в часы работы пространства.

Для тех, кто прокачал свое тело на йога-классах (шутка — конечно, для всех), в Инфоцентре Новой Голландии дают в аренду твистер. За 100 рублей в час и 1000 рублей в залог сжигаем все, что успели наесть на фудкорте в Бутылке. 

Где:

  • Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2.
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