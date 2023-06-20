Морской бой, петанк и бадминтон: где и во что играть в Петербурге

Стритбол

Альтернатива регламентированному баскетболу появилась в 1950-х в бедных кварталах США среди афроамериканцев. Людей с темным цветом кожи в то время не пускали на профессиональные баскетбольные тренировки. Тогда они начали играть на улицах. Однажды учитель из Гарлема Холкомб Рукер устроил соревнование по игре в баскетбол на одно кольцо в местном парке. С тех пор стритбол продолжает набирать популярность.

Самую петербургскую стритбольную площадку оформил стрит-арт-артист Алексей Лука на Новой Голландии. Оттенки штукатурки, метлахская плитка, дворы-колодцы, гранитные набережные, паркет коммуналок, кирпичные склады — пока будете разглядывать поле, противник возьмет первенство. Мяч можно взять в аренду за 300 рублей в час, оставив 1000 рублей в залог.

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