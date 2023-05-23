5 лучших мест для катания на скейте в Петербурге — выбор пятикратного чемпиона России Максима Круглова

Скейт-парк на разливе

Сестрорецк, Северный переулок, 2А

Экстрим-курорт FKramps открыли в прошлом году на Северном пляже. Площадка порадует всех райдеров: скейт-парк, памп-трек и рампа на деревянном каркасе с чилл-зоной. Предусмотрено множество рейлов, граней, боксов, гэпов, бэнков и пэдов. Есть пирамида с боксом. Для непрерывного исполнения трюков в серию есть разгонные секции по торцам площадки. Еще здесь играют в теннис, пляжный волейбол и осваивают сап-серфы. Классный сценарий для выходных!

Почему едем сюда?

Максим Круглов: Фантастический парк на разливе! Раньше тут была рампа, а теперь добавили большой бетонный скейт-парк. Одновременно можно не только кататься, но еще загорать и купаться.