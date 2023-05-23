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5 лучших мест для катания на скейте в Петербурге — выбор пятикратного чемпиона России Максима Круглова

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Скейт-парк на Северном пляже, Крестовский остров и центр города: специально для «Собака.ru» прорайдер, пятикратный чемпион России, один из самых титулованных скейтбордистов в стране Максим Круглов назвал свои самые любимые локации для катания на скейте в городе. 

Архивы пресс-службы

Скейт-парк и памп трек на Песчанке 

Всеволожск, Садовая, 25

Экстрим-кластер FKramps открыли в 2020 году в парке Песчанка: асфальтовый памп трек (крупнейший на Северо-Западе!) с малым кольцом для начинающих спортсменов и большим для продвинутых райдеров; скейт-парк с перилами, боксами, бэнками, ступенями и чашей-боулом. На территории есть амфитеатр для мероприятий, шезлонги, детская площадка и смотровая, настольный теннис и воркаут-тренажеры. 

Почему едем сюда?

Максим Круглов: Скейт-парк мирового уровня, ради которого стоит потратить час на дорогу!

Центр города (классика!)

Хочется романтики — хватайте доску и отправляйтесь кататься среди открыточных видов Петербурга: Зимний дворец, Казанский собор, дом Зингера. Ловим летний вайб на Дворцовой (но не в часы пик!). 

Почему едем сюда?

Максим Круглов: Чтобы вспомнить старые-добрые времена! Когда я жил на Малой Конюшенной, по центру передвигался только на скейте. Машина не нужна. Весь Невский стоит, а ты уже далеко впереди пробки. До сих пор это один из любимых маршрутов: от Маяковской по Невскому, на Дворцовую. 

Скейт-парк на разливе

Сестрорецк, Северный переулок, 2А

Экстрим-курорт FKramps открыли в прошлом году на Северном пляже. Площадка порадует всех райдеров: скейт-парк, памп-трек и рампа на деревянном каркасе с чилл-зоной. Предусмотрено множество рейлов, граней, боксов, гэпов, бэнков и пэдов. Есть пирамида с боксом. Для непрерывного исполнения трюков в серию есть разгонные секции по торцам площадки. Еще здесь играют в теннис, пляжный волейбол и осваивают сап-серфы. Классный сценарий для выходных!

Почему едем сюда?

Максим Круглов: Фантастический парк на разливе! Раньше тут была рампа, а теперь добавили большой бетонный скейт-парк. Одновременно можно не только кататься, но еще загорать и купаться.

Архивы пресс-службы Правительства Петербурга

Бетонный скейт-парк под мостом Бетанкура

Петровский проспект, 20 к.4

Первое спортивное крытое пространство международного уровня создано в 2020 году по инициативе Федерации скейтбординга Петербурга во главе со скейтбордистом Павлом Мушкиным. Стрит-секция из девяти ступенек, двух перил и больших граней, бетонные фигуры, небольшой пул, стритовая плаза плюс флэт для детей, рампа-спайн, велопарковка и трибуны спроектировало конструкторское бюро FKramps, лауреаты премии «Петербург будущего» — 2023. Парк, кажется, претендует на звание самого видового: Нева, проплывающие катера и метеоры — красота!

Почему едем сюда?

Максим Круглов: Есть пул, стрит, а также классное освещение, чтобы кататься вечером. 

Южная дорога

Катаем по Южной дороге на Крестовском к скейт-парку от FKramps возле Газпром Арены — под пешеходным мостом. Одна из любимых локаций у экстремалов: скейт-плаза с двумя грайндбоксами и рейлами, фигуры из бетона на металлическом каркасе, а самое главное — панорама Невы с видом на ЗСД и Лахта Центр. 

Почему едем сюда?

Максим Круглов: Все просто — за вдохновляющими видами! 

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