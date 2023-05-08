«Зенит» досрочно стал десятикратным чемпионом России

Матч проходила на стадионе «Газпром Арена». Поболеть за подопечных Сергея Семака пришли почти 49 тысяч зрителей. В активе «Зенита» голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+1). «Спартак» ответил точными ударами Бальде Кейта (33) и Квинси Промеса (85, пенальти). На 76-й минуте арбитр удалил игрока «Спартака» Алексиса Дуарте.

На флагштоке перед стадионом «Газпром Арена» в Петербурге уже подняли флаг с новой эмблемой «Зенита», с двумя звездами. Поскольку сине-бело-голубые стали десятикратными обладателями главного трофея страны, теперь на флаге клуба красуется сразу две чемпионские звезды — по одной на каждые пять побед.