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Спорт

«Зенит» досрочно стал десятикратным чемпионом России

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Футбольный клуб из Петербурга выиграл главный титул уже пятый раз подряд. Теперь на эмблеме команды появится вторая золотая звезда. В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.

Фото: социальные сети «Зенита»

Матч проходила на стадионе «Газпром Арена». Поболеть за подопечных Сергея Семака пришли почти 49 тысяч зрителей. В активе «Зенита» голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+1). «Спартак» ответил точными ударами Бальде Кейта (33) и Квинси Промеса (85, пенальти). На 76-й минуте арбитр удалил игрока «Спартака» Алексиса Дуарте.

На флагштоке перед стадионом «Газпром Арена» в Петербурге уже подняли флаг с новой эмблемой «Зенита», с двумя звездами. Поскольку сине-бело-голубые стали десятикратными обладателями главного трофея страны, теперь на флаге клуба красуется сразу две чемпионские звезды — по одной на каждые пять побед.

Также в честь чемпионство команды Сергея Семака на стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны, а по Неве запустили паром, на котором красовались две гигантские звезды.

Ранее сине-бело-голубые завоевали главный трофей страны в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Следующий матч в ранге чемпионов «Зенит» проведет 13 мая на «Газпром Арене». Перед игрой футболистам вручат трофей победителей РПЛ.

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