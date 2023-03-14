Первую открытую киберспортивную площадку на базе ИТМО запустили в Петербурге

Киберспортивное направление начало развиваться в ИТМО с 2015 года. Тогда в университете существовала только студенческая секция по киберспорту. Со временем количество студентов-киберспортсменов росло, и чтобы поддержать их, в корпусе ИТМО на Песочной набережной, 14А решили открыть студенческую киберарену Kronbars Arena.

«Еще несколько лет назад мы решили создать пространство, в котором студенты будут не просто играть в видеоигры, а заниматься киберспортом, вместе готовиться к соревнованиям и главное — общаться. Поэтому мы организовали киберарену рядом со студенческим городком, и надеемся, что она станет еще одной точкой притяжения среди обучающихся и позволит сформировать открытое киберспортивное сообщество. Мы создали все условия, чтобы студенты могли заниматься киберспортом, — организовали зону коворкинга, тренировочный зал с мощными компьютерами и стабильным интернетом и студию для записи стримов и подкастов», — рассказал проректор по молодежной политике ИТМО Евгений Раскин.

На Kronbars Arena есть три отдельных пространства:

В киберспортивной зоне могут одновременно тренироваться до 31 человека — в четырех комнатах для групповых тренировок, комнате для двух игроков и шести одиночных кабинках. Во всех пространствах установлены мощные компьютеры с процессорами.

Коворкинг, в котором можно поиграть на четырех PlayStation 5 в свежие игры, разобрать тактику команды соперников, просматривая записи их игр на проекторе, или провести тимбилдинг команды.

В студии звукозаписи можно записывать стримы и подкасты. Для этого в звуконепроницаемой комнате установлено два профессиональных микрофона и камеры. А в соседней комнате можно сразу же смонтировать видеоконтент или даже разработать собственную игру.

Посетить киберарену могут все желающие — школьники, студенты и сотрудники как ИТМО, так и других вузов Петербурга. Чтобы воспользоваться услугами площадки, нужно заранее написать в личные сообщения группы киберарены, и забронировать комнату под свои нужды. Киберплощадка открыта для гостей всю неделю с 10 до 22 часов.

Напомним, в Петербурге появится центр киберспорта. Это будет первое в городе киберпространство на базе государственной спортивной школы. Там будет большой зал для турниров, несколько помещений для тренировок, а также зона отдыха с приставками и платформами виртуальной реальности. Уже сейчас в пространстве идут ремонтные работы, а открыть центр собираются весной 2024 года.