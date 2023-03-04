«Зенит» представил новый комплект формы. У команды сменился технический спонсор

Первый вариант выполнен в светлых тонах и с золотым воротом, а второй — в традиционных для клуба сине-голубых цветах. «Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро», — поделились подробностями в пресс-службе "Зенита".

Первый матч в новой экипировке пройдет уже сегодня во время матча с нижегородским «Пари НН», который состоится в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. Выступать в новой форме все команды футбольного клуба будут на протяжении полутора сезонов, до конца кампании 2023/24 годов.