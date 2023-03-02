В Петербурге появится центр киберспорта

Центр будет располагаться в Красногвардейском районе на проспекте Наставников, 7 в помещении на 550 квадратных метров. В комплексе можно бесплатно заниматься без ограничений по возрасту и спортивному уровню.

В пространстве разместят основной зал для турниров с видеостеной и зоной для болельщиков, а также два малых игровых зала для командных тренировок. Четыре кабинета оборудуют для обучения, а в пространство активного отдыха оснастят приставками и платформами виртуальной реальности.

В центре планируют проводить не только программы для спортсменов, но и обучать детей и взрослых кибербезопасности. Уже сейчас в пространстве идут ремонтные работы, а открыть центр собираются весной 2024 года.