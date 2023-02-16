В Петербурге начали подготовку к марафону «Белые ночи»

В прошлом году забег вернули к изначальному варианту, которого не было с 2008 года. А именно, ночному марафону, который пройдет с 11 на 12 июня. В этом году старт и финиш забега будут находиться в разных точках города. Маршрут обеих дистанций (на 10 км и на 42,2 км) начнется от «Газпром Арены» и завершится на Дворцовой площади. «Собака.ru» поговорила с участниками о предстоящем забеге.
Сбросить пару килограммов к пляжному сезону? Звучит предельно грустно и мотивирует примерно так же, как и звучит. Особенно в Петербурге, где словосочетание «пляжный сезон» выглядит как рекламный слоган несуществующего продукта. К счастью, в отличие от пляжного сезона, есть вещи, происходящие в Петербурге неизменно и запоминающиеся на всю жизнь — например, марафон «Белые ночи», который проходит в этом году снова при поддержке, любимой всеми бегунами компании «Беговое сообщество».
В этом году стартовый пистолет выстрелит в 22:00 и бегуны отправятся в путешествие по ночному городу — увидят закат, разведенные мосты, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. А заветная медаль финишера будет, как обычно, ждать спортсменов на Дворцовой площади. До старта еще больше 100 дней, так что есть еще возможность подготовиться к «ночной экскурсии». Узнать подробнее о марафоне можно здесь.
В этом году побежит полную дистанцию:
Я начала бегать в карантин в 2020 году, когда все было закрыто и все сидели дома. А на улице тогда был апрель, время начала настоящей весны. И пробежки стали чуть ли не единственной возможностью насладиться теплым солнцем и отличной физической нагрузкой после продолжительного сидения в четырех стенах, когда твой маршрут ограничивается рабочим местом, кухней и кроватью. Помню, что первая пробежка далась мне очень нелегко — со старшей школы я прогуливала уроки физкультуры, а после школы к бегу никогда не возвращалась. И может быть тут сыграл мой характер — вместо того, чтобы отложить и заняться чем-нибудь попроще, мне захотелось «научиться бегать» — натренировать свой организм к 5, 10 километрам и дальше.
У меня была отличная компания для того, чтобы влюбиться в бег — в один день новый маршрут, в другой день — самый вкусный круассан Петербурга на финише, когда наступило лето, пробежки заканчивались купанием. И нейронные связи в голове соединились в мысль, что без бега я теперь не могу. Я бегала регулярно, но без четкого плана. А в прошлом году впервые попробовала себя на официальном забеге, к которому готовилась два месяца — как раз с «Беговым сообществом» — это был полумарафон через весь центр города, в начале августа, с потрясающей организацией. Когда бежишь в многотысячной толпе, когда через каждый километр у тебя стоит группа волонтеров для поддержки, когда ты можешь бежать по дороге, недоступной обычному пешеходу (потому что для тебя перекрывают несколько улиц города) — это невероятные впечатления. Они напомнили мне начало моей влюбленности в бег, когда вместе с новой преодоленной дистанцией у тебя не только крепче мышцы, но еще и новое эмоциональное впечатление на всю жизнь!
Так появилась мысль о марафоне — пока что еще недоступной для меня дистанции. Осталось как раз 16 недель — отличное время, чтобы составить правильный план тренировок, чтобы получить удовольствие от забега. А вовремя купленный слот — лучшая мотивация не откладывать тренировки на «когда-нибудь потом» (как любят делать мои подружки). Бег — это не про похудение и не про накаченный пресс, бег — это про знакомство с соседями по району, когда вы бежите свою утреннюю или вечернюю тренировку среди собачников, про открытие, что пышки на Елагином вкуснее, чем на Конюшенной, это возможность выйти из электрички в Сестрорецке и по берегу Финского залива добежать прямо до горячих чебуреков из Ларисочной в Комарово — это про новый взгляд на вещи, которые казались тебе абсолютно знакомыми. Как говорят, что Петербург с воды — это другой город, так я могу сказать, что Петербург во время пробежки - тот город, которого вы еще не видели!
Дизайнер Маринского театра, побежит «Белые ночи» в шестой раз:
Я бегал марафоны в Роттердаме, Москве, Вене, Стокгольме, Казани, но любимый - местный. И не потому, что я тут родился, а по совершенно объективным причинам — мало какой из городов может похвастаться таким роскошно протяженным историческим центром. Кроме того — здесь умеренный климат, бежать всегда комфортно. А с переносом старта на ночь все марафоны-конкуренты вообще могут завязывать шнурки где-то в сторонке.
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