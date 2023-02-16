В Петербурге начали подготовку к марафону «Белые ночи»

Марго Саратова

В этом году побежит полную дистанцию:

Я начала бегать в карантин в 2020 году, когда все было закрыто и все сидели дома. А на улице тогда был апрель, время начала настоящей весны. И пробежки стали чуть ли не единственной возможностью насладиться теплым солнцем и отличной физической нагрузкой после продолжительного сидения в четырех стенах, когда твой маршрут ограничивается рабочим местом, кухней и кроватью. Помню, что первая пробежка далась мне очень нелегко — со старшей школы я прогуливала уроки физкультуры, а после школы к бегу никогда не возвращалась. И может быть тут сыграл мой характер — вместо того, чтобы отложить и заняться чем-нибудь попроще, мне захотелось «научиться бегать» — натренировать свой организм к 5, 10 километрам и дальше.

У меня была отличная компания для того, чтобы влюбиться в бег — в один день новый маршрут, в другой день — самый вкусный круассан Петербурга на финише, когда наступило лето, пробежки заканчивались купанием. И нейронные связи в голове соединились в мысль, что без бега я теперь не могу. Я бегала регулярно, но без четкого плана. А в прошлом году впервые попробовала себя на официальном забеге, к которому готовилась два месяца — как раз с «Беговым сообществом» — это был полумарафон через весь центр города, в начале августа, с потрясающей организацией. Когда бежишь в многотысячной толпе, когда через каждый километр у тебя стоит группа волонтеров для поддержки, когда ты можешь бежать по дороге, недоступной обычному пешеходу (потому что для тебя перекрывают несколько улиц города) — это невероятные впечатления. Они напомнили мне начало моей влюбленности в бег, когда вместе с новой преодоленной дистанцией у тебя не только крепче мышцы, но еще и новое эмоциональное впечатление на всю жизнь!

Так появилась мысль о марафоне — пока что еще недоступной для меня дистанции. Осталось как раз 16 недель — отличное время, чтобы составить правильный план тренировок, чтобы получить удовольствие от забега. А вовремя купленный слот — лучшая мотивация не откладывать тренировки на «когда-нибудь потом» (как любят делать мои подружки). Бег — это не про похудение и не про накаченный пресс, бег — это про знакомство с соседями по району, когда вы бежите свою утреннюю или вечернюю тренировку среди собачников, про открытие, что пышки на Елагином вкуснее, чем на Конюшенной, это возможность выйти из электрички в Сестрорецке и по берегу Финского залива добежать прямо до горячих чебуреков из Ларисочной в Комарово — это про новый взгляд на вещи, которые казались тебе абсолютно знакомыми. Как говорят, что Петербург с воды — это другой город, так я могу сказать, что Петербург во время пробежки - тот город, которого вы еще не видели!