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Спорт

В России не будут показывать Олимпийские игры до 2032

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Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery приобрели права на показ соревнований на телевидении и цифровых платформах в 49 странах Европы в период с 2026 по 2032 год. России и Беларуси в этом списке нет. Об этом сообщается на сайте МОК.

kholywood / Shutterstock.com

Таким образом, российские телеканалы не смогут транслировать зимние Игры-2026 в Милане и соревнования 2030 года, а также летние Олимпийские игры 2028-го в Лос-Анджелесе. А выступления 2024 года в Париже станут последними перед запретом.

Напомним, В феврале прошлого года Первый канал, ВГТРК и Радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе «Евровидение-2022».

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