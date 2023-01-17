В России не будут показывать Олимпийские игры до 2032

Таким образом, российские телеканалы не смогут транслировать зимние Игры-2026 в Милане и соревнования 2030 года, а также летние Олимпийские игры 2028-го в Лос-Анджелесе. А выступления 2024 года в Париже станут последними перед запретом.

Напомним, В феврале прошлого года Первый канал, ВГТРК и Радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе «Евровидение-2022».