В честь Пеле хотят переименовать хотя бы один стадион в каждой стране

ФИФА уже поговорила со всеми федерациями на тему проведения минуты молчания, и намерена выдвинуть предложение о переименовании стадионов. «Наследие, которое нам оставляет Пеле, уникально. Он сделал так много беспрецедентных вещей, о чем 99% игроков могут только мечтать, а остальные (1%) могут повторить только некоторые из них. Мы будем хранить это в наших сердцах и гарантируем, что сделаем все, чтобы мир футбола навсегда запомнил его», — сказал Инфантино на церемонии прощания с футболистом.

По мнению футбольного чиновника это позволит увековечить память Пеле на долгие годы. «Через 50 или 100 лет, когда дети спросят о нем, мы сможем вспомнить его», — пояснил Джанни Инфантино задумку.

Пеле считается одним из величайших футболистов в истории по версии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по мнению Международного олимпийского комитета. За свою карьеру он забил 1281 гол в 1363 матчах. Также Пеле единственный в мире, кто четыре раза участвовал в чемпионатах мира, при этом трижды, подняв кубок мира над головой — 1958, 1962 и 1970 годах.