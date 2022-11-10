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Петербургу вернут почти 27 млн рублей за проведение матчей футбольного Евро-2020

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Компенсация в 26 984 986,83 рубля из федерального бюджета выделяется за проведение дополнительных игр чемпионата Европы по футболу-2020. Всего в городе провели три таких матча, которые состоялись 14, 18 и 23 июня 2021 года.

Albrext / Shutterstock.com

«Согласно документу, в 2022 году из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», — сказано в заявлении.

Напомним, Евро-2020 прошел с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. В Петербург перенесли также матчи, которые планировалось сыграть в Дублине, поскольку он не смог предоставить гарантии, что матчи будут проходить со зрителями.

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