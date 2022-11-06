Nike разорвал контракт с баскетболистом Кайри Ирвингом из-за антисемитского фильма

Фильм 2018 года основан на книге, вышедшей тремя годами ранее, и в ней полно «антисемитских стереотипов». Об этом сообщает издание ESPN. После начавшегося скандала Ирвинга дисквалифицировали на пять игр «Бруклин Нетс» за то, что спортсмен не извинился за свой пост и не уточнил, придерживается ли он антисемитских взглядов. Той же ночью Ирвинг извинился в своих соцсетях перед «всеми еврейским семьями и общинами, которых ранил» его пост.

«В Nike считают, что разжиганию ненависти не должно быть места, мы осуждаем любые формы антисемитизма и глубоко опечалены и разочарованы ситуацией и ее последствиями для всех», — говорится в официальном заявлении компании. Скандал привел к тому, что американский бренд прекратит выпускать линию кроссовок Ирвинга Kyrie. Новая восьмая модель планировали представить 8 ноября.

Напомним, что в конце подобная история случилась с Канье Уэстом. Из-за его ксенофобных высказываний Adidas официально объявил о разрыве контракта, к бойкоту рэпера присоединились Balenciaga и Gap.