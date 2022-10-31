СМИ: экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве

Он получил травмы после падения и находится в больнице, сообщил в Telegram-канале шахматист Сергей Карякин.
«По предварительным данным Анатолий Евгеньевич неудачно упал», – сообщил Карякин.
Ранее глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сообщил, что на Карпова напали на выходе из Госдумы.
О госпитализации Анатолия Карпова также сообщает РБК со ссылкой на PR-директора Федерации шахмат России Кирилла Зангалиса. Он опроверг информацию о нападении и отметил, что Карпов находится в больнице из-за бытовой травмы. Нападение опроверг также помощник Карпова Альберт Степанян, пишет ТАСС.
По данным РИА Новости, Анатолия Карпова госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Он находится в отделении нейрореанимации в Институте имени Склифосовского.
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