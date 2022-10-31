В России выберут лучшие спортивные инициативы года. Стартовал конкурс «Ты в игре»

В его рамках участники, в числе которых проект «Активное лето» из Ленинградской области, могут заявить о себе на всю страну, вывести свои проекты на качественно новый уровень и побороться за гран-при в размере 1 миллион рублей.
Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни — независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса. Как отмечают организаторы, благодаря конкурсу участники могут «заявить о себе на всю страну и вывести свои проекты на качественно новый уровень».
Один из первых участников третьего сезона конкурса — автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов» с проектом «Активное лето» из Ленинградской области. Он реализуется в городе Волхов с 2017 года и представляет собой серию общедоступных и бесплатных турниров по дворовому футболу, стритболу и шахматам для детей и подростков в период летних каникул. Ключевой целью «Активного лета» является вовлечение ребят в регулярные занятия спортом, а также профилактика детской безнадзорности. Каждый год в «Активном лете» принимают участие более тысячи детей.
«Мы уверены, что наш опыт проведения общедоступных турниров будет полезен другим региональным инициативам, поэтому хотим рассказать о проекте и поделиться своими знаниями с другими. Надеемся, что конкурс поможет нам масштабироваться и охватить все районы Ленинградской области, а также вовлечь в активное и интересное времяпрепровождение еще больше детей и подростков», — отмечает автор проекта «Активное лето» Михаил Говди.
Еще один проект-участник конкурса — «Забег на тысячу ярдов» от организаторов трейловых забегов по берегу Северного Ледовитого океана. Он проводится в Мурманске и представляет собой подъем на «адскую гору» — так называют сами участники, — хотя ее высота составляет всего 914 метров. Можно совершить личный забег и экстремальный парный, в рамках которого один из участников преодолевает дистанцию с завязанными глазами, а второй координирует действия партнера без поддержки руками – только с помощью голоса.
Авторы 250 лучших заявок получают доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Для 25 инициатив, прошедших в шорт-лист, предусмотрена еще одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 тысяч рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 миллион рублей.
Принять участие в конкурсе «Ты в игре» могут как физические, так и юридические лица. Проекты могут быть онлайн или оффлайн, а в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Среди других условий для участия: проект должен функционировать в настоящее время в сфере любительского спорта, отличаться яркой идеей, быть социально значимым, ставить своей целью улучшение качества жизни россиян и у него должны быть участники. Авторы должны быть намерены развивать свой проект и готовы привлекать новых участников.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 23 декабря включительно.
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