В России выберут лучшие спортивные инициативы года. Стартовал конкурс «Ты в игре»

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни — независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса. Как отмечают организаторы, благодаря конкурсу участники могут «заявить о себе на всю страну и вывести свои проекты на качественно новый уровень».

Один из первых участников третьего сезона конкурса — автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов» с проектом «Активное лето» из Ленинградской области. Он реализуется в городе Волхов с 2017 года и представляет собой серию общедоступных и бесплатных турниров по дворовому футболу, стритболу и шахматам для детей и подростков в период летних каникул. Ключевой целью «Активного лета» является вовлечение ребят в регулярные занятия спортом, а также профилактика детской безнадзорности. Каждый год в «Активном лете» принимают участие более тысячи детей.

«Мы уверены, что наш опыт проведения общедоступных турниров будет полезен другим региональным инициативам, поэтому хотим рассказать о проекте и поделиться своими знаниями с другими. Надеемся, что конкурс поможет нам масштабироваться и охватить все районы Ленинградской области, а также вовлечь в активное и интересное времяпрепровождение еще больше детей и подростков», — отмечает автор проекта «Активное лето» Михаил Говди.