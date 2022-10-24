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Легкоатлетку Наталью Антюх лишат золотой медали Олимпиады 2012 года

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Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) аннулировала результаты российской легкоатлетки за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу AIU.

Shutterstock.com

Сообщается, что спортсменку лишили золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 400 м с барьерами.

«После выдвинутых обвинений AIU, основанных на данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российская спортсменка Наталья Антюх была дисквалифицирована за использование запрещенной субстанции/метода. Результаты аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года»,— цитирует Коммерсантъ пресс-службу AIU.

Как пишет ТАСС, окончательное решение о лишении награды должен принять Международный олимпийский комитет. Ранее были аннулированы результаты Антюх за период с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Наталья Антюх завершила свою карьеру в 2017 году. С 2019 по 2020 год она возглавляла Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

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