УЕФА не допустил к жеребьевке Евро-2024 сборную России по футболу

«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — заявили в УЕФА для Sport24.

Таким образом, можно российская сборная не сможет не только принять участие в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024, которая пройдет во Франкфурте-на-Майне 9 октября 2022 года, но и в самом турнире, который запланирован с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.