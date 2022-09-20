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УЕФА не допустил к жеребьевке Евро-2024 сборную России по футболу

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Сборную России по футболу не включат в жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Информацию подтвердили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

artjazz / Shutterstock.com

«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — заявили в УЕФА для Sport24.

Таким образом, можно российская сборная не сможет не только принять участие в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024, которая пройдет во Франкфурте-на-Майне 9 октября 2022 года, но и в самом турнире, который запланирован с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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