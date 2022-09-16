Пробежаться вдоль Москвы-реки, по Садовому и Бульварным кольцам: каким будет Московский марафон?

Все участники забега стартуют одновременно в 09:00. Старт марафонской дистанции начинается у Малой спортивной арены «Лужников», а забег на 10 километров — на улице Лужники у Аллеи Славы.

Маршрут марафона будет проходить по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду. Участники забега смогут увидеть известные достопримечательности города: небоскребы Москва-Сити, четыре из семи сталинских высоток, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль, Крымский мост и Храм Христа Спасителя.

«Самый массовый забег страны даже для тех, кто предпочитает смотреть спорт на телеэкране, — это отличный способ прогуляться по перекрытому от машин центру столицы, поболеть за бегунов и устроить себе паста-пати в "Пробке" на Цветном (это же почти Петербург, вы понимаете). А для тех, кто хочет утроить свои ощущения, 1 октября организатор московского марафона "Беговое сообщество" подготовил двухкилометровый забег с четвероногими друзьями (пока с собаками, но кто знает, что будет дальше!?). В Сапсане, кстати, можно перевозить животных, если кто-то не знал», — рассказал один из участников забега.