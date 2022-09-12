ВКонтакте запустила сервис «Бег» — с маршрутами, статистикой тренировок и массовыми «вызовами»

Сервис «Бег» запущен внутри платформы «Здоровье». Он помогает поклонникам бега взаимодействовать, объединяться в коммьюнити по интересам, а также принимать участие в онлайн-соревнованиях. Рейтинговая система позволяет пользователям в реальном времени соревноваться с друзьями, выполнять спортивные челленджи и получать награды. Кроме этого, в «Беге» собирается вся подробная беговая статистика: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории.

В приложении также можно делиться маршрутами, ставить перед собой индивидуальные цели и участвовать в массовых «вызовах». Отдельно в команде соцсети отмечают: с помощью социальных механик планируется построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории ВКонтакте.

«У нас есть успешный опыт вовлечения людей в активный образ жизни через социальные механики: после каждого «вызова» в «Шагах» мы получаем множество благодарностей от пользователей. Теперь пришла пора ускоряться — не только ходить, но и бегать вместе. […] Если хотя бы каждый третий пользователь начнет увлекаться бегом, это будет уже порядка 25 миллионов человек. Таким вкладом в здоровье россиян можно будет гордиться», — говорит директор по развитию бизнеса ВКонтакте Евгения Зибарева.