Выиграйте экскурсию на «Газпром Арену»

Покажите и расскажите, как ваша семья любит футбол, и побывайте на лучшем стадионе города с неподражаемым гидом Федором Погореловым. Он знает о футболе в России все, и поделится самыми яркими истории! Гости экскурсии познакомятся с технологичным устройством стадиона и побывают в святая святых — раздевалках игроков «Зенита».
Конкурс проходит в рамках проекта «Люди для Города» при поддержке ПАО «Газпром».
Что надо сделать, чтобы выиграть?
Что надо сделать?
– Выложите в своем аккаунте VK фото, демонстрирующие страсть вашей семьи к футболу. Или расскажите о любимых игроках (уверены, что это игроки «Зенита»), вспомните самые яркие матчи. Словом, покажите, что вы команда и вам важно все, что связано с футболом в Петербурге и с его победами! Фотографии должны быть сделаны вами или членами вашей семьи.
– Поставьте к своему посту хэштеги #ЛюдиДляГорода, #ГазпромАрена и #Газпром.
– Ваш аккаунт должен быть открыт на время конкурса.
– Жюри выберет 5 семей-победителей, и мы пригласим их на экскурсию.
– Конкурс будет проходить до 26 августа включительно.
– Имена победителей мы объявим 27 августа.
– Экскурсия состоится 30 августа.
Удачи! Полные правила конкурса здесь.
Федор Погорелов
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