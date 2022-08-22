Выиграйте экскурсию на «Газпром Арену»

Покажите и расскажите, как ваша семья любит футбол, и побывайте на лучшем стадионе города с неподражаемым гидом Федором Погореловым. Он знает о футболе в России все, и поделится самыми яркими истории! Гости экскурсии познакомятся с технологичным устройством стадиона и побывают в святая святых — раздевалках игроков «Зенита».

Конкурс проходит в рамках проекта «Люди для Города» при поддержке ПАО «Газпром».

Что надо сделать, чтобы выиграть?