18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Выиграйте экскурсию на «Газпром Арену»

Поделиться:

Покажите и расскажите, как ваша семья любит футбол, и побывайте на лучшем стадионе города с неподражаемым гидом Федором Погореловым. Он знает о футболе в России все, и поделится самыми яркими истории!  Гости экскурсии познакомятся с технологичным устройством стадиона и побывают в святая святых — раздевалках игроков «Зенита».

Конкурс проходит в рамках проекта «Люди для Города» при поддержке ПАО «Газпром».

Что надо сделать, чтобы выиграть?

Александр Многолет

Что надо сделать?

– Выложите в своем аккаунте VK фото, демонстрирующие страсть вашей семьи к футболу. Или расскажите о любимых игроках (уверены, что это игроки «Зенита»), вспомните самые яркие матчи. Словом, покажите, что вы команда и вам важно все, что связано с футболом в Петербурге и с его победами! Фотографии должны быть сделаны вами или членами вашей семьи.

– Поставьте к своему посту хэштеги #ЛюдиДляГорода, #ГазпромАрена и #Газпром.

– Ваш аккаунт должен быть открыт на время конкурса.

– Жюри выберет 5 семей-победителей, и мы пригласим их на экскурсию.

– Конкурс будет проходить до 26 августа включительно.

– Имена победителей мы объявим 27 августа.

– Экскурсия состоится 30 августа.

Удачи! Полные правила конкурса здесь.

Александр Многолет

Федор Погорелов

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: