14 открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти, где можно спастись от жары этим летом

Жара снова возвращается в Петербург (правда, ненадолго). Мы нашли 14 бассейнов, где можно спастись от летнего зноя: и с видом на Лахта-Центр, и на Финский залив.
X-Clinic
В клинике адаптационной медицины летом на крыше работает открытый 24-метровый бассейн с видом на Финский залив. Независимо от погодных условий вода в нем составляет +27 градусов. Посетить его можно по предварительной записи, не проживая на территории. Четыре часа купания обойдутся в 2750 рублей. Есть зона для загара и отдыха.
Где: Приморское шоссе, 426.
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«Президент Отель»
Это закрытый спа-отель в 40 минутах от Петербурга — в Зеленогорске. На территории есть открытый бассейн. В нем можно поплавать, не проживая в отеле, с 11:00 до 19:00. Стоимость дневного посещения для взрослых (с 12 лет) составляет 5000 рублей и включает в себя шезлонг и полотенце. Детям отдых обойдется в 2500 рублей, до 3 лет — бесплатно. В аренду предоставляют приватный шатер с двумя лежаками за 12 000 рублей с 10:00 до 20:00.
Где: Приморское шоссе, 572.
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Загородный клуб «Скандинавия»
Это спа-отель на берегу Финского залива в 10 минутах от КАДа в Сестрорецке. Здесь есть бассейн с джакузи в окружении соснового леса. Правда, отдыхать в дневное время в нем могут только гости отеля — посещение включено в стоимость. Те, кто не проживает на территории «Скандинавии», могут арендовать банный комплекс у бассейна с 19:00 до 00:00 и воспользоваться парными, бассейном и джакузи. Стоимость в будние дни составить 4800 рублей за час, в выходные — 6200 рублей. На месте можно дополнительно приобрести дубовый и березовый веники.
Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16.
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«Игора»
На всесезонном курорте есть «Озеро Развлечений». Это оборудованный пляж с шезлонгами и бассейнами с подогревом прямо возле озера. Вокруг воды располагаются беседки для барбекю. На территории работают вейкпарк, лодки и катамараны, SUP-борды, мини-гольф и рыбалка. Стоимость билета для взрослых составит 1200 рублей, 600 — для детей от 3 до 12 лет. В него входят шезлонг, полотенце (под залог), пользование площадками для футбола и волейбола и посещение бассейнов.
Где: Ленинградская область, микрорайон Приозерский, с. п. Сосновское, улица Всесезонная, д. 1, к. 88.
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«Терийоки»
Это загородный клуб на побережье Финского залива в 54 километрах от Петербурга. На территории круглый год работает открытый и закрытые бассейны с соленой водой. В них поддерживают температуру на уровне + 28 градусов. Трехчасовой сеанс с понедельника по четверг обойдется в 2000 рублей для взрослого, а в праздничные и выходные дни составит 3000 рублей. Здесь предусмотрены безлимитные абонементы сроком от трех месяцев до года. Есть хаммам, финская баня, тренажерный зал, фито-бочка и занятия по дайвингу — они проходят с пятницы по воскресенье. Весь необходимый инвентарь предоставляют на месте.
Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1.
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«Круглые бани»
Это комплекс на станции метро «Площадь Мужества». Он находится в здании, построенном по экспериментальному проекту архитектора Никольского в 1927-1930-х и является памятником конструктивизма. На территории есть открытый бассейн с подогревом во внутреннем дворе. Для посетителей работают русская и турецкая бани, финская сауна, кафе. Взрослому человеку час отдыха обойдется в 600 рублей (в стоимость входят все парные). Дополнительное время оплачивается отдельно.
Где: м. «Площадь Мужества», улица Карбышева, 29А.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Акваклуб «Приморские бани»
Это банный комплекс в Приморском районе с открытым бассейном с видом на Лахта Центр. Для посетителей работают русская баня, четыре финских сауны, два хаммама и баня на дровах на крыше, солярий, холодная купель и зона отдыха с шезлонгами. Безлимитный билет обойдется взрослому в выходной день от 3000 до 4000 рублей (если нет карты постоянного клиента), в будний день — от 2000 до 2700 рублей (до 17:00). Есть почасовая оплата.
Где: м. «Приморская», Мебельная улица, 33.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Millcreek⠀
На территории курортного отеля во Всеволожске работает пляжный клуб с двумя теплыми бассейнами, песчаным пляжем у озера, рестораном и баром. Стоимость взрослого билета: кресло — 4000 рублей за день, шезлонг — 7000 рублей; детский (без места и до 7 лет) — 2000 рублей. Дополнительно можно арендовать мини-шатер вместимостью до восьми человек. Кстати, на территорию пускают с собаками до 10 килограмм. Клуб работает с 10:00 до 21:00.
Где: Ленинградская область, Всеволожск, улица Клубная, д.1.
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«Калипсо»
В ресторане в Приморском районе есть открытый бассейн с шезлонгами и летний бар на берегу Финского залива. Места нельзя забронировать предварительно. Стоимость посещения для взрослых составляет 1500 рублей (входит шезлонг, матрас и полотенце), для детей до 10 лет — 500 рублей. Оплатить вход на территорию с бассейном можно только наличными. Работает зона отдыха с 11:00 до 22:00.
Где: Сестрорецк, Заречная дорога д. 3а.
Подробную информацию можно узнать здесь.
«Райвола»
На территории загородного отеля в Выборгском районе работает открытый подогреваемый 24-метровый бассейн. Температура воды в нем всегда составляет 30 градусов. Рядом расположена сауна, зона для отдыха, комнаты для переодевания и автоматический минимаркет. Попасть сюда могут не только проживающие, но и посетители отеля. Стоимость посещения для взрослого составляет 1000 рублей за три часа, для детей с 3 до 10 лет — 500 рублей, до 3 лет — бесплатно. Есть месячный абонемент — его можно приобрести за 6000 рублей.
Где: Рощино, Песочная улица, 1.
Подробную информацию можно узнать здесь.
«Горки-гольф»
Это один из первых в Ленинградской области курортов, посвященых гольфу. На территории расположен спа-комплекс с джакузи, террасой для загара, русской парной и финской сауной, тренажерным залом с панорамным видом на поле для гольфа. Есть душевые кабины и шкафчики. Для проживающих вход в зону с бассейном обойдется: для взрослого — 1800 рублей за час, детей с 4 до 12 лет — 900 рублей, детям до 3 лет — бесплатно. Для непроживающих: взрослый билет обойдется в 2500 рублей, детский от 4 до 12 лет — 1250 рублей, детский до 3 лет — бесплатно. Посещение бассейна необходимо бронировать заранее по телефону. В стоимость входит халат, тапочки и полотенце.
Где: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горки, 6.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
«Старая Мельница»
В комплексе отдыха на берегу Финского залива есть открытый летний бассейн с шезлонгами и баром. Стоимость посещения для взрослого составляет 1500 рублей, для детей с 5 до 12 лет — 750 рублей, детям до 5 лет — бесплатно. Работает лаундж-зона с 10:00 до 23:00. Для проживающих на территории отеля в бассейне можно купаться бесплатно. На территории комплекса в аренду выдают инвентарь для бадминтона, футбола и волейбола, велосипед и сигвей.
Где: Ленинградская область, поселок Солнечное, 41-й километр Приморского шоссе, д. 7.
Подробную информацию можно узнать здесь.
«Охта Парк»
В 10 километрах от Петербурга на всесезонном курорте есть четыре подогреваемых открытых бассейна под открытым небом с видом на сосновый лес, финская сауна с панорамным окном, большая зона отдыха с шезлонгами и зонтами от солнца, беседки и кафе с открытой террасой. Трехчасовое посещение для взрослых (стандартный билет) обойдется в 1500 рублей с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00, с 12:00 до 17:00 — 2000 рублей; детский (от 3 до 12 лет) — с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00 — 900 рублей, с 12:00 до 17:00 — 1200 рублей. Доплата за каждый час составит 500 рублей для взрослых, для детей (от 3 до 12 лет) — 300 рублей. Дополнительно можно арендовать халат и шкаф для вещей — каждая услуга обойдется в 200 рублей.
Где: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Открытый плавательный бассейн спортивной школы №2
При спортивной школе Красногвардейского района работает бассейн на открытом воздухе — температура воды в нем составляет +28 градусов круглый год. Здесь есть четыре 25-метровых дорожки и стартовые тумбы. Стоимость разового посещения составляет 500 рублей. Есть детские, взрослые и семейные абонементы. С собой необходимо взять медицинскую справку для бассейна, шапочку для плавания, спортивный купальник.
Где: м. «Ладожская», улица Большая Пороховская, 38, корпус 2.
С 1 по 31 июля 2022 года бассейн закрыт на профилактику. Со 2 августа будет информация о платных группах в августе. Дополнительную информацию можно узнать здесь.
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