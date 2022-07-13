14 открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти, где можно спастись от жары этим летом

«Игора»

На всесезонном курорте есть «Озеро Развлечений». Это оборудованный пляж с шезлонгами и бассейнами с подогревом прямо возле озера. Вокруг воды располагаются беседки для барбекю. На территории работают вейкпарк, лодки и катамараны, SUP-борды, мини-гольф и рыбалка. Стоимость билета для взрослых составит 1200 рублей, 600 — для детей от 3 до 12 лет. В него входят шезлонг, полотенце (под залог), пользование площадками для футбола и волейбола и посещение бассейнов.

Где: Ленинградская область, микрорайон Приозерский, с. п. Сосновское, улица Всесезонная, д. 1, к. 88.

Подробную информацию можно узнать здесь.