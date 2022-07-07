В Ленинградской области пройдет Чемпионат мира по городошному спорту

«На участие в соревнованиях заявились спортсмены из 6 (!) стран: России, Германии, Эстонии, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Наша страна выставляет на чемпионат 27 спортсменов. Турнир такого высокого ранга впервые примет Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Приозерска — созданный в 2020 году, он позволяет проводить спортивные соревнования международного статуса», — отмечают в пресс-службе администрации региона.

Чемпионат мира по городошному спорту пройдет с 31 июля по 8 августа.