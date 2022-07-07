В августе в Ленинградской области пройдет Чемпионат мира по городошному спорту. В администрации региона заявляют: «Хорошая новость: городки вне политики».
«На участие в соревнованиях заявились спортсмены из 6 (!) стран: России, Германии, Эстонии, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Наша страна выставляет на чемпионат 27 спортсменов. Турнир такого высокого ранга впервые примет Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Приозерска — созданный в 2020 году, он позволяет проводить спортивные соревнования международного статуса», — отмечают в пресс-службе администрации региона.
Чемпионат мира по городошному спорту пройдет с 31 июля по 8 августа.
Игра в городки — они же рюхи, чушки, чухи, поросятки, черешки или клетки — старинная русская народная спортивная игра, в которой метанием биты необходимо выбивать с определенных расстояний различные фигуры. Первые достоверные сведения о распространении у русских игры в городки относятся к началу XIX века. В городки любили играть писатели писатели Толстой, Андреев и Горький, певец Шаляпин, музыкальный критик и композитор Стасов, академик Павлов, генетик Тимофеев-Ресовский, а также советские руководители Ленин, Сталин, Калинин и Ворошилов.
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