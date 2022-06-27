СМИ: на матче «Зенита» и «Црвены звезды» разрешат продавать пиво

До данным источника, организаторы встречи получили разрешение на продажу пива на стадионе. Монтаж пивных установок запланирован на четверг. Матч пройдет 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч пройдет под слоганом «Битва чемпионов». Это связано с тем, что сербская команда ранее выиграла чемпионский кубок. Напомним, запрет на продажу алкоголя на стадионах действует в России с 1 января 2005 года.