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СМИ: на матче «Зенита» и «Црвены звезды» разрешат продавать пиво

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Во время товарищеского матча «Зенита» и сербской «Црвены Звезды» будут продавать пиво. Это сделают в качестве эксперимента, сообщил «Московскому Комсомольцу» источник РВНП.

Shutterstock.com

До данным источника, организаторы встречи получили разрешение на продажу пива на стадионе. Монтаж пивных установок запланирован на четверг. Матч пройдет 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч пройдет под слоганом «Битва чемпионов». Это связано с тем, что сербская команда ранее выиграла чемпионский кубок. Напомним, запрет на продажу алкоголя на стадионах действует в России с 1 января 2005 года.

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