«Зенит» и «Спартак» сыграют в Петербурге в матче за Суперкубок

Бюро Исполкома РФС утвердил дату и место проведения игры сегодня, 10 июня. На матч претендовали также Нижний Новгород и Казань. Информацию о билетах и времени проведения матча обещают сообщить позже.

В матче за Суперкубок сыграют чемпион России и обладатель кубка страны. Награду начали разыгрывать с 2013 года. Самым титулованным клубом является московский ЦСКА: он завоевывал кубок семь раз. Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти выиграл у «Локомотива» на стадионе «Петровский».

«Зенит» является действующим обладателем этого трофея, петербургский клуб выигрывал его шесть раз и трижды уступал в финале. У «Спартака» всего одна победа и три проигранных финала.