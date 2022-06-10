В Петербурге пройдет марафон «Белые ночи» — впервые с 2008 года ночью! Вот каким он будет

Марафон «Белые ночи» впервые с 2008 года возвращается в свой изначально задуманный ночной формат. Теперь спортсмены, стартуя в субботу, 11 июня, финишируют в воскресенье, 12 июня, поэтому у любителей, не претендующих на призовые места, есть все шансы красиво вбежать в рассвет. Новый формат марафона подготовила команда «Бегового сообщества» — инициатора крупнейших забегов страны. «Собака.ru» спросила у организаторов и участников, что они думают о беге ночью.
Марафон «Белые ночи» пройдет уже в эту субботу, 11 июня. Точка сбора — Дворцовая площадь. Старт полной марафонской дистанции назначен на 23:00 — участвующие в ней пробегут 42,2 километра, начало забега на 10 километров состоится в 22:00. Маршрут марафона традиционно пройдет по историческому центру Петербурга — мимо Ростральных колонн, Казанского собора, Петропавловской крепости, Смольного собора и других достопримечательностей. Дополнительная регистрация на марафонскую дистанцию будет открыта в дни выдачи стартовых пакетов 10 и 11 июня. Подробности можно посмотреть по ссылке.
Директор марафона «Белые ночи», сооснователь «Бегового сообщества»:
«Белые ночи» — один из легендарных марафонов с многолетней историей. Он задумывался как забег, который будет проходить в ночное время, однако с 2008 года марафон стал проводиться утром воскресенья. С этого года наша команда стала организатором и теперь предлагает участникам вернуться в исторический ночной формат.
Трасса забега обновилась, но по-прежнему пройдет по историческому центру Петербурга: участникам откроются виды на Ростральные колонны, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Смольный собор и другие знаковые достопримечательности Северной столицы. Старт и финиш — на Дворцовой площади.
Мы также обновили логотип и стиль забега, добавили сказочности и атмосферности. Главные символы — фигуры мифических существ, которых участники будут встречать на протяжении всей дистанции. На финише бегуны получат очень красивые медали.
Дмитрий Тарасов
Дизайнер Маринского театра, бежит «Белые ночи» в пятый раз:
Я бегал марафоны в Вене, Стокгольме, Роттердаме, и хочу сказать, что наш марафон люблю больше всех. А с возвращением ему ночного формата можно уже смело спорить даже с легендарными берлинским и парижским стартами. У кого еще есть такая фишка? И, кстати, это отличное решение еще и с той точки зрения, что перекрытие дорог ночью не вызовет столько неудобств, как утром и днем. С нетерпением жду этого прекрасного вечера и по-хорошему завидую тем, кто сделает это в первый раз.
Игорь Можейко
Ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, Ironman и марафонец:
Для меня один из самых приятных бонусов вечернего старта — это то, что я могу хорошенько выспаться! Я вообще считаю, что самый лучший энергетик для артиста и спортсмена — это не пять кружек кофе или спортивные гели, которыми напичканы некоторые бегущие ребята, а качественный сон. А при вечернем старте можно даже и днем успеть подзарядиться этим легальным допингом.
Еще, как правило, ближе к ночи наступает предстартовое волнение, которое мешает нормально выспаться. И когда старт в 8-9 утра, то вставать приходится около 6-ти, чтобы спокойно подготовиться, поэтому зачастую бежишь на адреналине с овсяной кашей! А если старт ночью, то предстартовое волнение даже на руку. К тому же в моей профессии выступления проходят обычно в вечернее время, и поэтому тело уже привычно радуется именно поздним тренировкам.
Петербург для бегущего человека красив в любое время суток и сезона, хотя, если честно, на 30-м километре уже меньше замечаешь достопримечательностей! Ну и, конечно, ночной старт в нашем городе — это отличная мотивация уложиться в лимит времени, чтобы не застрять на другом берегу Невы. Всем легких ног и счастливой улыбки на финише!
Менеджер банка, бежит 10 километров:
Очень рада, что «Белым ночам» вернули его изначальную изюминку, и старт вновь будет соответствовать своему названию. Участникам не придется бороться с жарой и они смогут показать не только более высокие результаты, но и насладиться красотой и покоем нашего прекрасного города.
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