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В Петербурге пройдет марафон «Белые ночи» — впервые с 2008 года ночью! Вот каким он будет

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Марафон «Белые ночи» впервые с 2008 года возвращается в свой изначально задуманный ночной формат. Теперь спортсмены, стартуя в субботу, 11 июня, финишируют в воскресенье, 12 июня, поэтому у любителей, не претендующих на призовые места, есть все шансы красиво вбежать в рассвет. Новый формат марафона подготовила команда «Бегового сообщества» — инициатора крупнейших забегов страны. «Собака.ru» спросила у организаторов и участников, что они думают о беге ночью.

Изображение предоставлено представителями марафона «Белые ночи»

Марафон «Белые ночи» пройдет уже в эту субботу, 11 июня. Точка сбора — Дворцовая площадь. Старт полной марафонской дистанции назначен на 23:00 — участвующие в ней пробегут 42,2 километра, начало забега на 10 километров состоится в 22:00. Маршрут марафона традиционно пройдет по историческому центру Петербурга — мимо Ростральных колонн, Казанского собора, Петропавловской крепости, Смольного собора и других достопримечательностей. Дополнительная регистрация на марафонскую дистанцию будет открыта в дни выдачи стартовых пакетов 10 и 11 июня. Подробности можно посмотреть по ссылке

Изображение предоставлено представителями марафона «Белые ночи»
Дмитрий Тарасов

Директор марафона «Белые ночи», сооснователь «Бегового сообщества»:

«Белые ночи» — один из легендарных марафонов с многолетней историей. Он задумывался как забег, который будет проходить в ночное время, однако с 2008 года марафон стал проводиться утром воскресенья. С этого года наша команда стала организатором и теперь предлагает участникам вернуться в исторический ночной формат.

Трасса забега обновилась, но по-прежнему пройдет по историческому центру Петербурга: участникам откроются виды на Ростральные колонны, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Смольный собор и другие знаковые достопримечательности Северной столицы. Старт и финиш — на Дворцовой площади.

Мы также обновили логотип и стиль забега, добавили сказочности и атмосферности. Главные символы — фигуры мифических существ, которых участники будут встречать на протяжении всей дистанции. На финише бегуны получат очень красивые медали.

Изображение предоставлено представителями марафона «Белые ночи»

Дмитрий Тарасов

Игорь Можейко

Дизайнер Маринского театра, бежит «Белые ночи» в пятый раз:

Я бегал марафоны в Вене, Стокгольме, Роттердаме, и хочу сказать, что наш марафон люблю больше всех. А с возвращением ему ночного формата можно уже смело спорить даже с легендарными берлинским и парижским стартами. У кого еще есть такая фишка? И, кстати, это отличное решение еще и с той точки зрения, что перекрытие дорог ночью не вызовет столько неудобств, как утром и днем. С нетерпением жду этого прекрасного вечера и по-хорошему завидую тем, кто сделает это в первый раз.

Изображение предоставлено представителями марафона «Белые ночи»

Игорь Можейко

Олег Габышев

Ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, Ironman и марафонец:

Для меня один из самых приятных бонусов вечернего старта — это то, что я могу хорошенько выспаться! Я вообще считаю, что самый лучший энергетик для артиста и спортсмена — это не пять кружек кофе или спортивные гели, которыми напичканы некоторые бегущие ребята, а качественный сон. А при вечернем старте можно даже и днем успеть подзарядиться этим легальным допингом.

Еще, как правило, ближе к ночи наступает предстартовое волнение, которое мешает нормально выспаться. И когда старт в 8-9 утра, то вставать приходится около 6-ти, чтобы спокойно подготовиться, поэтому зачастую бежишь на адреналине с овсяной кашей! А если старт ночью, то предстартовое волнение даже на руку. К тому же в моей профессии выступления проходят обычно в вечернее время, и поэтому тело уже привычно радуется именно поздним тренировкам.

Петербург для бегущего человека красив в любое время суток и сезона, хотя, если честно, на 30-м километре уже меньше замечаешь достопримечательностей! Ну и, конечно, ночной старт в нашем городе — это отличная мотивация уложиться в лимит времени, чтобы не застрять на другом берегу Невы. Всем легких ног и счастливой улыбки на финише!

Изображение предоставлено представителями марафона «Белые ночи»
Лилия Гранкина

Менеджер банка, бежит 10 километров:

Очень рада, что «Белым ночам» вернули его изначальную изюминку, и старт вновь будет соответствовать своему названию. Участникам не придется бороться с жарой и они смогут показать не только более высокие результаты, но и насладиться красотой и покоем нашего прекрасного города.

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