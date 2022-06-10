В Петербурге пройдет марафон «Белые ночи» — впервые с 2008 года ночью! Вот каким он будет

Дмитрий Тарасов

Директор марафона «Белые ночи», сооснователь «Бегового сообщества»:

«Белые ночи» — один из легендарных марафонов с многолетней историей. Он задумывался как забег, который будет проходить в ночное время, однако с 2008 года марафон стал проводиться утром воскресенья. С этого года наша команда стала организатором и теперь предлагает участникам вернуться в исторический ночной формат.

Трасса забега обновилась, но по-прежнему пройдет по историческому центру Петербурга: участникам откроются виды на Ростральные колонны, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Смольный собор и другие знаковые достопримечательности Северной столицы. Старт и финиш — на Дворцовой площади.

Мы также обновили логотип и стиль забега, добавили сказочности и атмосферности. Главные символы — фигуры мифических существ, которых участники будут встречать на протяжении всей дистанции. На финише бегуны получат очень красивые медали.