Повышение минимального возраста фигуристов для участия во взрослых соревнованиях будет происходить постепенно. В настоящее время минимальный возраст участников таких турниров составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним. В сезоне 2023/24 он составит 16 лет, в полной мере новые правила вступят в силу начиная с сезона 2024/25.

Отмечается, что аналогичный возрастной ценз будет действовать также на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.

Фигуристка Алена Косторная, одержавшая победу на Чемпионате Европы 2020 года в возрасте 16 лет, назвала решение конгресса Международного союза конькобежцев правильным. «В целом считаю, что решение о повышении минимального возраста правильное. Все-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые со взрослыми. Но в нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье, многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы. Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения», — приводит ТАСС ее слова.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнования, в том числе Олимпиаде, следующим образом: «Подняли — значит, подняли. Несмотря на это, мы все равно будем побеждать, ничего страшного в этом не вижу. Но и плюсов особо тоже. Просто новые условия».