LuceoSpa открыл летний сезон занятий йогой на крыше отеля Four Seasons Hotel Lion Palace

2 июня re-feel запустил новое направление мероприятий, а LuceoSpa открыл летний сезон занятий йогой на открытом воздухе. Вечер прошел в необычном музыкальном сопровождении: вместе с Аней Звижинской гости исполняли мантры прямо напротив Исаакиевского собора.

Все желающие могут присоединиться к практикам на крыше отеля — с 23 июня уроки будут проводиться каждый четверг в 19 часов в самом тайном и скрытом от глаз уголке Дома со львами. Захватывающий вид на Петербург, опытный инструктор и wellness-продукция компании re-feel, которая открыла направление офлайн-мероприятий. Они будут делиться на три направления: re-feel your body — про взаимодействие с телом и знакомство с ним, re-feel your mind — о новых знаниях и опыте, re-feel your soul — направлены на медитации. Первые события пройдут уже в июне в Санкт-Петербурге и Москве.

Записаться на занятие йогой на крыше отеля Four Seasons можно напрямую в отеле или позвонив по номеру +7 812 339 80 00. Познакомиться с расписанием, узнать детали и забронировать место можно на официальном сайте бренда.