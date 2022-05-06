Семь живописных маршрутов для пробежки в Петербурге и пригородах

Парк «Александрино»
Обычно здесь проходят городские соревнования по кроссу. Протяженность маршрутов на территории начинается от двух километров. В северной части парка располагается ухоженная зона для спорта и отдыха, а также архитектурная доминанта — одноименная усадьба в стиле классицизма. А в южной — лес с мягкими грунтовыми дорожками. В этой части есть множество троп, по которым легко проложить собственные маршруты разной длины — и они никогда не будут пересекаться.Добраться сюда можно от станции метро «Проспект Ветеранов» на автобусах №160, 88, 632, 89.
Маршрут подойдет для начального и среднего уровней подготовки.
Озеро Хепоярви в Токсово
Здесь можно найти маршрут для любых задач: будь это бег в гору по асфальту, длительный трейл с большим перепадом высот или неспешная пробежка по малому кругу (8-10 километров). В хорошую погоду после пробежки можно даже устроить swimrun (плавание в открытой воде и бег по пересеченной местности. — Прим. ред.). Доехать сюда удобнее можно на 619 автобусе от станции метро «Девяткино» до Советов (улица Санаторная), а затем пройти 30 минут. Или на электричке от Финляндского вокзала до Кавголово, а затем пешком 3,5 километра. На автомобиле — по координатам: 60.168732, 30.573623.
Маршрут подойдет для среднего и продвинутого уровней подготовки.
От Египетского моста до Старо-Калинкиного
Это живописная локация в центре города. Здесь нет большого количества машин. Для комфортного бега на этом участке лучше выбрать время до 9:00 или после 17:00. Полный круг составляет 2 060 метров, поэтому дистанцию легко спланировать. Есть выделенная велосипедная дорожка. Трасса ровная и прямая с небольшим перепадом высот. Кроме того, на маршруте нет светофором, что позволяет не терять темп во время занятия.
Маршрут подойдет для начального уровня подготовки.
Андерсенград
Это визитная карточка Соснового бора. Комплекс построен по мотивам сказок детского писателя Ганса Христиана Андерсена в 1980-х по проекту архитектора Юрия Савченко — и находится в 30 минутах от Петербурга. Протяженность маршрута около 15 километров. Лучше всего начинать забег от гостиницы Hevaa. На маршруте можно увидеть белые песчаные дюны, а среди пятиэтажек — «средневековые замки», городской пляж. А велосипедная дорожка, петляя по Сосновой роще, выведет прямиком к самой мощной советской АЭС. В конце маршрута есть кафе, откуда открывается красивый вид на Финский залив. Доехать сюда можно на электричке от Балтийского вокзала до станции «Калище» и оттуда пройти пешком минут 20-30 либо добраться на автобусе №402 от станции метро «Парнас» до остановки «Солнечная улица».
Маршрут подойдет для начального и среднего уровней подготовки.
Шалаш Ленина
Это музейный комплекс в курортном районе Петербурга. Вдоль Сестрорецкого Разлива можно пробежать круг длиной 7 километров по асфальтированной ровной дорожке с разным ландшафтом. Территория немноголюдная — и расположена рядом с хвойным лесом и водой. Место находится достаточно далеко от выше связи, поэтому часто возникают перебои. Но это ли не повод — отдохнуть от бесконечного потока информации. Доехать сюда можно на электричке с Финляндского вокзала до платформы Тарховка или, например, на автобусе №211 от станции метро «Черная речка». На автомобиле — 60.082161, 30.031054. Альтернативы можно посмотреть здесь.
Маршрут подойдет для начального и среднего уровней подготовки.
Крестовский остров
Удобный маршрут для пробежки: стартуйте от метро, дальше — через Приморский парк Победы, по Батарейной дороге, вдоль набережной Гребной канал сверните на Северную аллею, затем — на Велосипедную аллею и двигайтесь прямо к Газпром Арене. Общее расстояние составляет примерно 6,5 километров. Дистанцию можно удлинить на 5 километров, если проложить маршрут через Яхтенный мост в парк 300-летия Петербурга — оттуда, кстати, открывается красивый вид на Финский залив.
Маршрут подойдет для начального и среднего уровней подготовки.
Маршрут по Приморскому шоссе
По Приморскому шоссе вдоль залива проходит велопешеходная дорожка до Зеленогорска. Вся ее протяженность составляет примерно 60 километров. Начинается она на выезде из Приморского района от Лахта Центра, пролегая через Ольгино, Курортный район, Лисий нос, Сестрорецк и виляя вдоль Солнечного, Репино и Комарово — с пляжами, барханами, холмами. Самый живописный отрезок маршрута (протяженностью примерно в пять километров) начинается от поселка Солнечное вдоль Финского залива до Репино. Можно выбрать любое другое комфортное расстояние, которое подойдет под настрой и подготовку. Координаты для парковки автомобиля: N 60.146415 E 29.926966.
Маршрут подойдет для начального и среднего уровней подготовки.
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