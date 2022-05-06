Семь живописных маршрутов для пробежки в Петербурге и пригородах

Озеро Хепоярви в Токсово

Здесь можно найти маршрут для любых задач: будь это бег в гору по асфальту, длительный трейл с большим перепадом высот или неспешная пробежка по малому кругу (8-10 километров). В хорошую погоду после пробежки можно даже устроить swimrun (плавание в открытой воде и бег по пересеченной местности. — Прим. ред.). Доехать сюда удобнее можно на 619 автобусе от станции метро «Девяткино» до Советов (улица Санаторная), а затем пройти 30 минут. Или на электричке от Финляндского вокзала до Кавголово, а затем пешком 3,5 километра. На автомобиле — по координатам: 60.168732, 30.573623.

Маршрут подойдет для среднего и продвинутого уровней подготовки.