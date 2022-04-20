На Уимблдоне должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев, Карен Хачанов (№26 международного рейтинга), Аслан Карацев (30), а также Анастасия Павлюченкова (№15 рейтинга Женской теннисной ассоциации), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (29), Людмила Самсонова (31), Екатерина Александрова (39) и другие теннисисты.

Федерация тенниса России повлиять на решение организаторов Уимблдона никак не может. «На это повлиять мы не можем. Если так случится, то это будет плохо для ребят, учитывая рейтинг, очки. Но это не от нас зависящие вещи. С кем тут бороться?» — приводит ТАСС слова президента федерации Шамиля Тарпищева.

Уимблдонский турнир пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.