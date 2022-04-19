«Это самая большая боль»: Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался, это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу, мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя», — написал Роналду в своем Instagram*. Аналогичное сообщение появилось в аккаунте Родригес.

О том, что Роналду и его подруга, испанская модель Джорджина Родригес ждут рождения близнецов, стало известно в октябре 2021 года. Позже пара рассказала, что на свет появятся мальчик и девочка.

У Криштиану Роналду пять детей. Первенец Криштиану-младший родился в 2010 году — имя его матери не разглашается. В 2017-ом на свет появились близнецы Ева и Матео, которых выносила суррогатная мать. В том же году родилась Алана Мартина — общая дочь Роналду и Родригес. Имя новорожденной девочки пока публично не раскрывается.

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