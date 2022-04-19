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«Это самая большая боль»: Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына. Футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали двойню — мальчика и девочку. Дочь благополучно родилась, а мальчик не смог выжить.

Соцсети Джорджины Родригес

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался, это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу, мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя», — написал Роналду в своем Instagram*. Аналогичное сообщение появилось в аккаунте Родригес. 

О том, что Роналду и его подруга, испанская модель Джорджина Родригес ждут рождения близнецов, стало известно в октябре 2021 года. Позже пара рассказала, что на свет появятся мальчик и девочка.

У Криштиану Роналду пять детей. Первенец Криштиану-младший родился в 2010 году — имя его матери не разглашается. В 2017-ом на свет появились близнецы Ева и Матео, которых выносила суррогатная мать. В том же году родилась Алана Мартина — общая дочь Роналду и Родригес. Имя новорожденной девочки пока публично не раскрывается.

*Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.

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