Фигуристка Камила Валиева выступит на ледовом шоу в Петербурге

Спортсменка выступит в шоу с двумя номерами. В представлении также примут участие чемпионы разных лет — от олимпийского чемпиона Алексея Ягудина до героев пекинской Олимпиады. В список вошли Марк Кондратюк, олимпийский чемпион по золотой команде, Евгения Тарасова и Володя Морозов, серебряные призеры Олимпийских игр, две пары Степанова-Букин и Синицына-Кацалапов.

Также на лед выйдут известные фигуристы-петербуржцы: чемпионы мира, бронзовые олимпийцы Мишина-Галлямов, призер чемпионата Европы Михаил Коляда, чемпионка мира Лиза Туктамышева, чемпионка мира и двукратный призер Олимпиады Евгения Медведева, чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпион Европы Дмитрий Алиев и Евгений Семененко, призер чемпионата Европы.