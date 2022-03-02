Абрамович решил продать «Челси». Деньги от сделки пойдут в фонд помощи пострадавшим на Украине

«Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба… Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу», — сказал Абрамович.

Бизнесмен также сообщил, что поручил создать благотворительный фонд, куда пойдут все чистые доходы от продажи клуба. Деньги он пообещал направить всем жертвам военных действий на территории Украины.

«Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией для меня, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», — написал он.