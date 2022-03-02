EA Sports удаляет российские команды из серии видеоигр FIFA и NHL

Футболисты российских команд и сборных будут недоступны в FIFA 22, FIFA Mobile и в FIFA Online. Кроме того, сборные России и Беларуси также исключили из NHL 22.

Отмечается, что в других играх проектах EA есть контент, связанный с Россией. Например, его можно встретить в Battlefield 2042. По поводу этих игр комментариев пока не поступало.