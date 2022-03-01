НХЛ откажется от проведения соревнований в России

«Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России в Украину и призывает к мирному урегулированию как можно скорее. Мы немедленно приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и работу наших русскоязычных социальных сетей и цифровых медиа-сайтов. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ. Мы также по-прежнему обеспокоены благополучием игроков из России, которые играют в НХЛ от имени клубов лиги, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в чрезвычайно сложном положении», — говорится в официальном заявлении лиги.

Ранее Международная федерация хоккея на время отстранила российскую сборную и клубы от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Россия также лишилась права проведения молодежного чемпионата мира, который должен был пройти в 2023 году в Омске и Новосибирске.

Напомним, из-за ситуации между Россией и Украиной исполком UEFA принял решение перенести финал Лиги Чемпионов из Петербурга во Францию. Матч пройдет в мае на стадионе Stade de France в Сен-Дени. Международная и европейская федерации футбола (ФИФА и УЕФА) отстранили российских спортсменов от участия во всех соревнованиях. Российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1», который должен был пройти в Сочи, отменен.