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ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях

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Международная и европейская федерации футбола (ФИФА и УЕФА) отстранили российских спортсменов от участия во всех соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службах организаций.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Запрет распространяется на все российские клубы и сборные. Футболисты не смогут участвовать в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сборная России не примет участия в ЧМ-2022 в Катаре, а московский «Спартак» — в Лиге Европы.

Помимо этого, УЕФА расторг договор о сотрудничестве с «Газпромом», с которым у организации был заключен партнерский контракт.

«Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине и сплочен вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — сказано в совместном заявлении футбольных организаций.

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