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«Барселона» не полетит в Петербург на матч баскетбольной Евролиги против «Зенита» из-за ситуации на Украине

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Испанский баскетбольный клуб «Барселона» отказался лететь в Петербург на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды, пишет ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Решение приняли в аэропорту Барселоны за несколько минут до частного рейса в Россию, сообщает Sports.ru. Игра должна была пройти в Петербурге 25 февраля в 20:00 по московскому времени.

«Барселона» находится на первой строчке в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 20 побед в 25 матчах. «Зенит» занимает лишь пятое место с 14 победами в 23 играх.

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