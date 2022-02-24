«Барселона» не полетит в Петербург на матч баскетбольной Евролиги против «Зенита» из-за ситуации на Украине

Испанский баскетбольный клуб «Барселона» отказался лететь в Петербург на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды, пишет ТАСС.
Решение приняли в аэропорту Барселоны за несколько минут до частного рейса в Россию, сообщает Sports.ru. Игра должна была пройти в Петербурге 25 февраля в 20:00 по московскому времени.
«Барселона» находится на первой строчке в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 20 побед в 25 матчах. «Зенит» занимает лишь пятое место с 14 победами в 23 играх.
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